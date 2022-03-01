【中國經濟】中國2月製造業PMI升至50.2勝預期　國統局：製造業景氣稍升、惟原材料成本價格高企

▲ 【中國經濟】中國2月製造業PMI升至50.2勝預期

國家統計局公布，中國2月製造業PMI升至50.2勝預期，高於市場預期的49.9，續高於50的榮枯線，製造業景氣水平略有上升。同時，2月份非製造業商務活動指數為51.6，比上月上升0.5個百分點，非製造業總體恢復步伐有所加快。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2月份，企業節後復工復產形勢良好，製造業PMI繼續在擴張區間平穩運行，需求改善，預期向好，景氣水平略有回升。新訂單指數為50.7%，比上月上升1.4個百分點，重回擴張區間，表明節後製造業市場需求釋放有所加快。

不過，價格指數漲幅較大，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為60.0和54.1，高於上月3.6和3.2個百分點，兩個價格指數均連續兩個月明顯上升，製造業市場價格總體水平漲幅擴大。

雖然製造業景氣水平有所回升，但企業生產經營中仍存在諸多突出問題，反映原材料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業比重分別為60.2%、36.3%和32.0%，均比上月有所增加，當前仍需推進助企紓困等政策落實，為製造業穩定增長提供有力支撐。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：

【港股市況】恒生指數輕微高開26點 阿里巴巴跌近2%、美團京東升1%（不斷更新）

【開市9點半】觀望「小禁足」 港股憂再落後亞股

【中國經濟】瑞銀汪濤：今年人行料進一步降準但不會減息 基建投資料增長4%以上

編輯:姚卓然