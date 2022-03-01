【烏克蘭戰爭】俄羅斯要求TikTok　停止向未成年人士推薦軍事內容

▲ 俄羅斯通訊監管機構Roskomnadzor就要求短片社交平台抖音（TikTok），停止向未成年人士推薦與軍事相關的內容。（法新社）

俄烏戰事的消息在各大社交平台廣傳，任何年紀的網民都能輕易瀏覽相關報道。烏克蘭在積極備戰期間，更有多位烏克蘭女兵拍短片紀錄（並於TikTok分享）備戰日常，吸引大量網民觀看，似乎作為了展示烏克蘭軟實力的平台。日前俄羅斯通訊監管機構Roskomnadzor就要求短片社交平台抖音（TikTok），停止向未成年人士推薦與軍事相關的內容。

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Roskomnadzor在其官方Telegram頻道上表示，在TikTok上發現的俄烏戰事內容，很多都具有反俄性質，因此要求TikTok停止向未成年人士推薦相關的軍事內容。

正測試年齡分級內容限制

現時TikTok未有就Roskomnadzor要求作出回應。TikTok深受年輕用戶受歡迎，也有一個針對13歲以下兒童的版本，而據《路透社》了解，TikTok近期正在測試年齡分級的內容限制。

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另一方面，TikTok發言人證實，在俄羅斯國營電視台Russia Today（RT）和Sputnik受到歐盟制裁後，TikTok和Meta一樣，亦已限制了這兩家機構在歐盟境內的存取。

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責任編輯：陳卓賢