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【第五波疫情】全民檢測期間據報加入「全民小禁足」4日或8日方案　市民是否可外出買食物未有定案

Hot Talk 09:41 2022/03/01

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【全民檢測】全民檢測期間據報加入「全民小禁足」4日或8日方案　市民是否可外出買食物未有定案

第五波疫情下，港府擬於3月中實施全民檢測，有本地傳媒報道，政府擬在全民檢測期間，加入「全民小禁足」方案，而全民檢測方案中，正積極探討21日方案或9日方案，兩個全民檢測方案，無論是「首4日」或「首8日」均涉及一個「全民小禁足」方案。

食衛局局長陳肇始周一指，沒有完全排除全民檢測期間禁足，餐飲業聯會亦促請政府在提供支援方案下「封城」。政府原擬為全港750萬香港市民全民檢測3次，前後3周共21日，但政府高層會議質疑21日太長。

陳肇始：全民檢測期間未完全排除禁足安排　部分甚至全部檢測樣本送內地化驗【下一頁】

報道稱，政府傾向認為，全民檢測要成功，期間要實施一個小禁足方案，必須在第一個周期才需要禁足，意味檢測21日方案的小禁足期是8日，檢測9日方案的小禁足是4日。市民仍可獲准在4日或8日小禁足期內，出外購買食物，但究竟只容許購買食物回家處理，或開放餐館售賣飯盒，暫時沒有達成共識，仍在討論中。

無論是4日或8日的小禁足期內，部分人仍可豁免外出，包括抗疫人員、紀律執法人員、金融設施人員、新聞從業員，但每個豁免機構必須限制派出人數。

相關文章：【第五波疫情】餐飲聯促請政府實施「封城」　前提只要安排即時援助措施予餐飲業

相關文章：【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）

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