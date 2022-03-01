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專題:退休理財

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【港股ADR+夜期】百度業績後較港升逾12%、阿里美股漲4%　夜期跌9點（不斷更新）

股市 22:46 2022/03/01

分享：

中概股造好，百度 （09888） 業績後，美股早段急漲超過11%，較港收市價高出逾12%。阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 美股亦漲逾4%，較港高分別3%及1%。夜期與外圍股市走勢分化，美股跌逾300點，夜期倒升2點，可能與夜期大低水有關。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 52.86 -2.1%
美團ADR 173.58 +0.1%
騰訊ADR 424.38 -1.5%
百度美股 164.46 +11.1%
阿里巴巴美股 106.64 +2.6%

烏克蘭戰況再度告急，烏克蘭第二大城市哈爾科夫市中心自由廣場，遭俄羅斯空襲，發生大爆炸，建築物損毀，反映俄羅斯及烏克蘭的談判毫無成果，美股下跌，夜期約跌百點。

北水全日吸資18.8億元，騰訊 （00700） 、藥明生物 （02269） 及中海油 （00883） 分別吸資13.9億、2.3億及1.9億元；美團 （03690） 錄最多淨流出，遭北水淨沽2.8億元。

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港股反覆升近50點，大市高開26點，其後回軟，午後曾跌百點後，在騰訊 （00700） 帶領下曾升200點，尾市升幅收窄，恒生指數收報22761點，升48點，成交1150億元。騰訊 （00700） 升逾2%；京東 （09618） 升3%；藥明生物 （02269） 升近5%；香港科技探索 （01137） 、融創 （01918） 分別升一成；俄鋁 （00486） 跌逾14%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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即市走勢：

【21：46】夜期跌74點

【20：12】烏克蘭戰況再度告急，烏克蘭第二大城市哈爾科夫市中心自由廣場，遭俄羅斯空襲，發生大爆炸，建築物損毀，反映俄羅斯及烏克蘭的談判毫無成果，美股下跌，夜期約跌百點。

【16：15】【騰訊股價】騰訊重返430元大關　「中國巴菲特」段永平再次加倉

【16：10】恒生指數收報22761點，升48點，成交1150億元。騰訊 （00700） 升逾2%；京東 （09618） 升3%；藥明生物 （02269） 升近5%；香港科技探索 （01137） 、融創 （01918） 分別升一成；俄鋁 （00486） 跌逾14%。

【16：00】恒生指數U盤前升60點，報22773點。

【15：56】恒指收市前升50點，報22763點。

【15：35】【烏克蘭戰爭】滙豐據報已就歐美對俄制裁發內部通告　集團在俄年收僅1500萬美元

【15：32】【內房危機】表外債問題恐促審計收緊　專家：房企有機會3月底前無法公布業績

【15：26】藍籌股中，以藥明生物 （02269） 表現最好，股價升逾半成，高見67.95元。舜宇 （02382） 跌逾2%表現最差。

【15：20】港股尾市升勢回順，恒指最新升約96點，報22809點。

【15：18】金沙 （01918） 尾市升逾4%，高見21.4元；銀娛 （00027） 升逾2%，高見44.85元。

【15：14】融創 （01918） 升幅尾市擴大至13%，高見7.28；世茂 （00813） 升逾8%；雅居樂 （03383） 升逾6%；碧桂園 （02007） 升近3%；恒大 （03333） 升逾1%。另外，中海外 （00688） 升0.6%；潤地 （01109） 跌0.1%。

【15：06】【盈警｜5G股】京信通信逆市大跌16%　發盈警料去年虧損虧大至約5.9億元

【15：02】上證升0.8%；深證升0.2%；創業板指升0.2%。

【14：57】騰訊 （00700） 領市，股價升幅擴大至4%，高見439元。大市最新升逾200點，恒指升216點，報22929點。

【14：54】比特幣升逾14%，重上43000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾3%；歐科雲鏈 （01499） 、雄岸科技 （01647） 、美圖 （01357） 分別升1%。

【Bitcoin】比特幣升逾14%重上43000美元　與俄羅斯有關？

【14：51】金融股跌幅收窄，滙豐 （00005） 跌0.4%；渣打 （02888） 跌逾1%。

【14：46】騰訊 （00700） 、京東 （09618） 分別升逾3%，大市升幅擴大至近200點。

【14：44】海港企業 （00051） 績後跌逾1%，低見6.68元。

【業績│酒店】海港企業去年基礎淨盈利大減九成、不派息　美利酒店Murray「宅度假」轉賺

【14：40】香港科技探索 （01137） 最新升一成，高見9.16元。

【14：39】【業績│太陽能股】信義能源升4%　去年純利增長34%、末期息升18%至10仙

【14：35】港交所 （00388） 今早曾再破底，最新止跌升0.1%。港交所指致力於保障市場的穩健運營，無論當前環境如何，目標是保持市場正常運作。

【14：34】騰訊 （00700） 升近3%，高見433.8元；美團 （03690） 轉升1%；阿里巴巴 （09988） 轉升近0.1%。

【14：30】恒指短綫拉升，升幅擴大至約143點，報22856點。

【14：28】【全民檢測】證監會：即使禁足有信心市場正常運作　港交所目標相同

【14：25】恒指最新轉升60點，報22773點，騰訊 （00700） 升幅擴大至逾2%，香港科技探索 （01137） 升逾9%，高見9.12元。

【14：19】大市跌幅收窄至約25點，報22688點。科指跌0.03%，報5116點。

【14：15】煤炭股逆市向上，其中兗礦能源 （01171） 升4%；神華 （01088） 、中煤 （01898） 升逾1%。

【14：14】融創 （01918） 股價逆市升近6%。融創表示公司所有公司債券均按時、足額償付本息，不存在違約或延遲支付本息的情況，公司償債能力未發生重大不利變化。公司近期生產經營、日常管理均運行正常，未發生重大不利變化。

【內房危機】融創反彈5%　指所有公司債券均按時及足額償付本息

【14：12】聯合能源 （00467） 午後跌逾23%，低見0.88元。

【14：07】ATM個別發展，其中騰訊 （00700） 午後升近2%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%；美團 （03690） 跌0.5%。

【13：57】恒指最新跌約75點，報22636點。

【13：55】俄鋁 （00486） 午後跌幅略為收窄，最新跌一成，報4.91元，今早曾低見4.63元。

【13：43】部分濠賭股逆市上升，惟午後升幅收窄，藍籌股銀娛 （00027） 升0.3%；金沙 （01928） 升逾1%。永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 升逾1%；澳博 （00880） 破底跌4%；新濠 （00200） 升逾1%。

【13：35】松齡護老 （01989） 挫逾46%，破底低見0.36元。

【13：27】滙豐 （00005） 午後跌幅擴大至1.6%，低見53.2元，渣打 （02888） 跌逾2%。

【13：17】香港科技探索 （01137） 升月幅擴大至近9%，高見9.06元。

【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）

【13：16】港股最新跌百點，恒指跌03點，報22610點。

【13：03】【澳門賭收】澳門2月博彩收入增6%至77.6億　首兩月仍跌8%

【13：02】港股午後靠穩，恒指升2點，報22715點。

【12：40】【業績│酒店】海港企業去年基礎淨盈利大減九成、不派息　美利酒店Murray「宅度假」轉賺

【12：00】恒生指數半日跌18點，報22694點，成交600億元。騰訊 （00700） 逆市升近2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；香港科技探索 （01137） 升近7%；俄鋁 （00486） 跌逾14%。

【11：45】恒指中午收市前跌約10點，報22702點。

【11：32】上證半日升0.3%；深證跌0.2%；創業板指跌0.3%。

【11：24】金融股下跌，滙豐 （00005） 股價跌1%；渣打 （02888） 跌近3%。

【11：12】京東 （09618） 升幅擴大至3%，高見287.8元。騰訊 （00700） 升近2%，高見429元；美團 （03690） 升近1%；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.9%。

【11：10】港交所 （00388） 再破底，股價跌逾1%低見372.6元。

【11：04】俄鋁 （00486） 跌幅擴大至一成，低見4.88元。

【10：52】金斯瑞生物科技 （01548） 轉跌逾1%，低見30.05元，今早曾高見33.55元。

【10：42】恒指再度轉跌，報22689點，跌24點。

【10：38】香港科技探索 （01137） 升7%，高見8.9元。CEC國際 （00759） 升逾1%，高見0.7元。有本地傳媒報道，政府擬在全民檢測期間，加入「全民小禁足」方案。

【第五波疫情】全民檢測期間據報加入「全民小禁足」4日或8日方案　市民是否可外出買食物未有定案

【小禁足概念股】HKTVmall母企香港科技探索彈高7%　此前1月訂單總商品交易額升逾兩成

【10：37】大家樂 （00341） 跌0.7%，破底低見11.86元。大快活 （00052） 跌0.4%，破底低見14.82元。

【第五波疫情】稻香停業、大家樂大部份分店停堂食　一文看清食肆商店最新營業安排

【10：34】網易 （09999） 股價今早回吐2%，低見148.2元。

【10：26】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%。

【10：24】大市最新回升，升約20點，報22734點。

【10：18】中電 （00002） 績後遭瑞信降評級，股價跌近3%，低見76.3元。

【業績｜公用股】中電去年盈利跌26%　第四期中期息1.21元

【10：16】【盈喜｜手機設備股】鴻騰精密6088大彈一成　料去年純利大增2倍

【10：13】京信通信 （02342） 發盈警，股價跌逾15%，破底低見1.59元。京信通信預期去年度集團母公司擁有人應佔虧損將錄得約5.9億元，而截至2020年度的虧損為1.9億元。

【10：09】青啤 （00168） 股價造好，逆市升7%，高見82元。

【10：00】花樣年 （01777） 及彩生活 （01778） 逆市升1% 。

【紀律行動】聯交所批評花樣年、彩生活未有遵守業務劃分計劃等　兩高層涉違《上市規則》

【09：57】藥明生物 （02269） 逆市升逾4%，高見67.6元。

【09：53】Tesla 特斯拉（美：TSLA）股價隔晚升7%，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 升近2%；廣汽 （02238） 升逾2%。

【09：52】中國2月財新製造業PMI為50.4，高於預期及前值的49.1。

【09：49】大市最新轉跌近70點，報22643點。

【09：45】澳博 （00880） 績後跌近3%，破底低見4.26元。澳博連續兩年虧損，去年經調整EBITDA虧損15.8億元，按年收窄24%。以列帳業績計，澳博去年列帳虧損41.4億元，按年擴大37%。

【業績｜濠賭】澳博去年EBITDA虧損收窄至16億元　不派息

【09：35】港交所 （00388） 逆市再跌0.6%，低見374.8元。

【09：35】中國2月官方製造業PMI為50.2，高於預期的49.8及前值的50.1。官方非製造業PMI為51.6，亦高於預期的50.7及前值的51.1。官方綜合PMI為51.2，前值為51.0。

【中國經濟】中國2月製造業PMI升至50.2勝預期　國統局：製造業景氣稍升、惟原材料成本價格高企

【09：34】融創 （01918） 股價反彈逾4%，高見6.75元。

【09：32】美團 （03690） 開市後升幅擴大至逾3%，高見178.2元，騰訊 （00700） 升0.7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【09：28】【業績｜太陽能股】信義光能升逾2%　去年盈利增8%、末期息少4成至0.1港元

【09：23】恒生指數開報22739點，升26點。阿里巴巴 （09988） 逆市再跌近2%；美團 （03690） 、京東 （09618） 升1%。

【09：14】期指開報22757點，升100點。

【09：05】恒指黑期升約105點，報22822點；道指期貨跌2點，報33890點。

【08：57】【生科股】金斯瑞旗下傳奇生物獲美國FDA批准其首個CAR-T療法產品

【08：38】【醫藥股】四環醫藥三款醫美產品獲藥監局批准

【08：34】【烏克蘭戰爭】俄鋁：暫時關閉烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠生產

【07：45】港股ADR收報22709點，跌3點。滙豐 （00005） ADR折合報53.98元，較港收市價低0.12元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報420.29元，較港收市價低0.91元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.74元，較港收市價低1.46元或1.4%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】美歐各地對俄羅斯作出新一輪制裁，投資者擔心烏克蘭危機所帶來經濟後果，道指尾段曾瀉589點；俄烏將舉行第二輪和談，帶動道指收窄跌幅，納指倒升。道指收市跌166點，報33892點；標指跌10點，報4373點；納指則升56點，報13751點。

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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