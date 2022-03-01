  • 21°C
香港時間 : 2022301日 (二) 10:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生科股】金斯瑞彈4%　旗下傳奇生物獲美國FDA批准其首個CAR-T療法產品

股市 09:34 2022/03/01

分享：

【生科股】金斯瑞旗下傳奇生物獲美國FDA批准其首個CAR-T療法產品

金斯瑞 （01548） 公布，非全資附屬公司傳奇生物（美：LEGN）宣佈美國食品藥品監督管理局（FDA）已批准其首個產品CARVYKTI（西達基奧侖賽）用於治療復發或難治性多發性骨髓瘤成人患者，這些患者既往接受過至少四線治療，包括蛋白酶體抑制劑(PI)、免疫調節劑(IMiD)和抗CD38單抗。金斯瑞開市初段彈高4.4%，報32.2元。

公司指，CARVYKTI是一種嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)療法，含有兩個靶向B細胞成熟抗原 (BCMA)的單域抗體。在關鍵性CARTITUDE-1研究中，復發或難治性多發性骨髓瘤 患者出現深度和持久緩解，客觀緩解率(ORR)高達98%，其中78%的患者達到了嚴格意義的完全緩解。

傳奇生物於2017年12月與楊森生物科技簽訂獨家全球許可和合作協定，進行CARVYKTI的開發和商業化。目前傳奇生物與楊森將分階段建設認證治療中心網路，於2022年及未來將努力擴大產能，在美國推廣CARVYKTI的使用。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

相關文章：

【開市9點半】觀望「小禁足」　港股憂再落後亞股

【烏克蘭戰爭】俄鋁：暫時關閉烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠生產

【醫藥股】四環醫藥三款醫美產品獲藥監局批准

編輯：姚卓然

 

美股 治療 港股 生物科技 金斯瑞生物科技（01548） 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【美股收市】俄烏擬次輪和談 道指跌幅收窄至166點 納指倒升
【美股收市】俄烏擬次輪和談 道指跌幅收窄至166點 納指倒升
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【夜期+ADR】夜期跌10點　阿里美股偏軟（不斷更新）
【夜期+ADR】夜期跌10點　阿里美股偏軟（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款