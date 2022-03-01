【生科股】金斯瑞彈4%　旗下傳奇生物獲美國FDA批准其首個CAR-T療法產品

▲ 【生科股】金斯瑞旗下傳奇生物獲美國FDA批准其首個CAR-T療法產品

金斯瑞 （01548） 公布，非全資附屬公司傳奇生物（美：LEGN）宣佈美國食品藥品監督管理局（FDA）已批准其首個產品CARVYKTI（西達基奧侖賽）用於治療復發或難治性多發性骨髓瘤成人患者，這些患者既往接受過至少四線治療，包括蛋白酶體抑制劑(PI)、免疫調節劑(IMiD)和抗CD38單抗。金斯瑞開市初段彈高4.4%，報32.2元。

公司指，CARVYKTI是一種嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)療法，含有兩個靶向B細胞成熟抗原 (BCMA)的單域抗體。在關鍵性CARTITUDE-1研究中，復發或難治性多發性骨髓瘤 患者出現深度和持久緩解，客觀緩解率(ORR)高達98%，其中78%的患者達到了嚴格意義的完全緩解。

傳奇生物於2017年12月與楊森生物科技簽訂獨家全球許可和合作協定，進行CARVYKTI的開發和商業化。目前傳奇生物與楊森將分階段建設認證治療中心網路，於2022年及未來將努力擴大產能，在美國推廣CARVYKTI的使用。

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編輯：姚卓然