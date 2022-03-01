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【醫藥股】四環醫藥三款醫美產品獲藥監局批准

股市 08:38 2022/03/01

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四環醫藥 （00460） 積極進軍醫美行業，公司旗下渼顏空間生物科技（吉林）有限公司自主研發的重組III型膠原蛋白凝膠敷料、皮膚修復敷料及醫用皮膚修復敷貼三款產品獲得中國國家藥品監督管理局頒發的醫療器械註冊證。

公司指，是次獲批的三款皮膚修復類產品均為含III型膠原蛋白成分的II類醫療器械，主要聚焦於 解決醫美術後的傷口癒合及疤痕修復這兩問題。此三款皮膚修復產品與公司的多款醫美產品具備良好的協同效 用，在年內上市後能夠形成有效且互補的產品組合。

此次重組III型膠原蛋白凝膠敷料、皮膚修復敷料及醫用皮膚修復敷貼三款產品獲批，是渼顏空間繼童顏水凝嘉樂妍、醫用皮膚護理╱修復凝膠及醫用疤痕修復類產品獲批後又新增的三款自研產品，公司指，這意味醫美產品自研管線的進一步落地，而且豐富和擴大了其醫美平台渼顏空間的產品組合。

目前，渼顏空間在國內已落成三個生產基地，總面積達16,000平方米，當前規劃了9條生產線，並與數十家代理商合作，銷售網絡已覆蓋中國超過200個城市及超過2,200家醫療美容機構。

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編輯：姚卓然

港股 美容 生物科技 護理 醫美 四環醫藥（00460） 中國

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