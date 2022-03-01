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【俄羅斯港股】俄鋁暫停烏克蘭氧化鋁精煉廠生產、股價再跌12%　鐵貨曾乾跌9%

股市 11:29 2022/03/01

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【烏克蘭戰爭】俄鋁：暫時關閉烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠生產

俄羅斯入侵烏克蘭後遭多國經濟、金融層面制裁，俄羅斯企業營運漸受戰火衝擊，拖累香港上市的俄羅斯企業如俄鋁 （00486） 、鐵貨 （01049） 表現。俄鋁今早公布，由於黑海及周邊地區「不可避免的」物流及交通挑戰，俄鋁不得不暫時關閉位於烏克蘭Nikolaev地區的Nikolaev氧化鋁精煉廠的生產。

俄鋁開市再跌7.7%，最新跌幅擴大至12%，暫報4.84元。隨俄羅斯2月24日攻入烏克蘭後，俄鋁股價累跌34%。

俄鋁：烏克蘭廠房停產不會即時帶來廣泛影響

俄鋁指，雖然短期內該地的氧化鋁產量將受到嚴重削減，但不會立即對集團相關鋁冶煉廠的鋁生產造成更廣泛的影響，正在定期審查氧化鋁的未來需求。

俄鋁表示，集團的第一要務仍然是在烏克蘭的員工及其家人的福利及安全，將繼續採取一切必要措施確保他們的安全並確保業務的持續性。

鐵貨：營運如常　密切監察制裁進展

另一俄羅斯港股鐵江現貨 （01029） 公布，據董事會2月28日所得資料和評估，歐盟、美國、英國所施的制裁對集團和公司營運無重大影響，目前鐵貨在俄羅斯及其他地區營運如常，會持續密切監察制裁進展。

鐵貨為俄羅斯遠東地區最大的鐵礦石開採運營商，主要客戶為中國和俄羅斯用家。

鐵貨早段曾跌9%，現時跌幅收窄至3%，暫報0.198元，成交僅約300萬元。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

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責任編輯：梁浩碩

港股 華夏港股通小型股（03157） 烏克蘭 俄鋁（00486）

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