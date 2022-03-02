【俄羅斯港股】俄鋁再跌逾20%、三日累跌逾4成　此前宣布暫停烏克蘭氧化鋁精煉廠生產

▲ 【烏克蘭戰爭】俄鋁：暫時關閉烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠生產

俄羅斯入侵烏克蘭後遭多國經濟、金融層面制裁，俄羅斯企業營運漸受戰火衝擊，拖累香港上市的俄羅斯企業如俄鋁 （00486） 、鐵貨 （01049） 表現。俄鋁周二（1日）公布，由於黑海及周邊地區「不可避免的」物流及交通挑戰，俄鋁不得不暫時關閉位於烏克蘭Nikolaev地區的Nikolaev氧化鋁精煉廠的生產。

俄鋁連跌第三日，周三（2日）早段再跌24.7%，現報3.53元，三日累跌逾4成，隨俄羅斯2月24日攻入烏克蘭後，俄鋁股價累跌約50%。鐵貨跌4.6%，報0.185元。

俄鋁：烏克蘭廠房停產不會即時帶來廣泛影響

俄鋁指，雖然短期內該地的氧化鋁產量將受到嚴重削減，但不會立即對集團相關鋁冶煉廠的鋁生產造成更廣泛的影響，正在定期審查氧化鋁的未來需求。

俄鋁表示，集團的第一要務仍然是在烏克蘭的員工及其家人的福利及安全，將繼續採取一切必要措施確保他們的安全並確保業務的持續性。

鐵貨：營運如常 密切監察制裁進展

另一俄羅斯港股鐵江現貨 （01029） 公布，據董事會2月28日所得資料和評估，歐盟、美國、英國所施的制裁對集團和公司營運無重大影響，目前鐵貨在俄羅斯及其他地區營運如常，會持續密切監察制裁進展。

鐵貨為俄羅斯遠東地區最大的鐵礦石開採運營商，主要客戶為中國和俄羅斯用家。

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責任編輯：梁浩碩