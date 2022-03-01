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【美企業績】Zoom上季營收增長放緩　首季指引遜預期、擬最多回購10億美元

股市 08:13 2022/03/01

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【美企業績】Zoom上季營收增長放緩　首度指引遜預期、擬最多回購10億美元

網上會議軟件Zoom（美：ZM）公布截至2022年1月31日的第四季業績，期內營收增長放緩，收入按年增21%至10.7億美元，較前季增長35%為低調整後每股盈利增長5.7%至1.29美元，雙雙勝預期。

Zoom股價盤後一度跌近12%，惟其後跌幅收窄，現跌1.6%，報130.42美兀。

公司指，淨利潤按年增88%至4.9億美元，毛利率增1.8個百分點至76%。由去年10月的512,100用戶降至期內的509,800名用戶，公司指未來將不再公布此數據，因此數據未能反映真實情況，就卻會公布企業用戶數字。期內企業用戶按年增長35%至191,000名，而又料今年將增長兩成。

公司預計首季收入10.7至10.75億美元，低於預期的11億美元，調整後每股盈利為0.86至0.88美元；預計2023年收入45.3至45.5億美元，低於預期的47.5億美元，調整後每股盈利為3.45至3.51美元，同樣低於預期4.4美元。此外，Zoom計劃將回購至最多10億美元A類股

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編輯：姚卓然

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