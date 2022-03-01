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【開市9點半】觀望「小禁足」　港股憂再落後亞股

股市 06:26 2022/03/01

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俄羅斯與烏克蘭的談判，暫時未有進展，要繼續展開多輪的會談，不過俄軍未見鬆懈，美股市場同時出現資金避險，及偷步買入博股市反彈的情況。等緊外圍進展之際，投資者同時顧及香港疫情大爆發，近日已多次出現跑輸亞洲區內股市的情況，恒指昨日跌0.2%，跑輸整體亞股升0.5%，北水亦轉沽港交所 （00388） ，由於政府屢次強調不會「封城」，但最近卻提出研究「小禁足」，即容許出街買食物，有港資證券行宣布3月底結業，連帶一連串的零售企業暫時關鋪、或暫時停業的消息，例如萬寧53間分店關門、稻香暫時停業，均影響市場氣氛。

焦點新聞：

1.【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情

2.【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區

3.【第五波疫情】餐飲聯促請政府實施「封城」　前提只要安排即時援助措施予餐飲業

4.【虛擬銀行】ZA Bank推4項抗疫優惠　包括串流與外賣平台現金回贈、貸款優惠等

5.【俄烏衝突】美國及盟國據報考慮釋放6000萬桶石油儲備　傳OPEC+同意增產每日40萬桶石油、油價輕微回落

6.【SWIFT制裁】分析指俄羅斯可利用中國CIPS系統繞過SWIFT制裁　內地多隻CIPS概念股漲停

7.【新股IPO】金管局前總裁陳德霖夥曾蔭權胞妹發起SPAC 遞交上市申請　關注大中華金融服務或科技公司

8.【人幣存款】本港上月底人民幣存款再破萬億元兼創紀錄　按月升18.2%

9.【新股IPO】富衛FWD已向聯交所提交上市申請、料集資約78億元　無派息計劃

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 美股 ADR 港股ADR 結業 俄羅斯 烏克蘭

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