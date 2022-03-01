【開市9點半】觀望「小禁足」　港股憂再落後亞股

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【ET財經早點1分鐘】俄烏談判結束 納指倒升 Tesla抽升7% 夜期跌10點
俄羅斯與烏克蘭的談判，暫時未有進展，要繼續展開多輪的會談，不過俄軍未見鬆懈，美股市場同時出現資金避險，及偷步買入博股市反彈的情況。等緊外圍進展之際，投資者同時顧及香港疫情大爆發，近日已多次出現跑輸亞洲區內股市的情況，恒指昨日跌0.2%，跑輸整體亞股升0.5%，北水亦轉沽港交所 （00388） ，由於政府屢次強調不會「封城」，但最近卻提出研究「小禁足」，即容許出街買食物，有港資證券行宣布3月底結業，連帶一連串的零售企業暫時關鋪、或暫時停業的消息，例如萬寧53間分店關門、稻香暫時停業，均影響市場氣氛。
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*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*
欄名 : 開市9點半