【網絡安全】疫下員工增加在家工作　企業增加使用雲服務引發新威脅？

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香港進入第五波疫情，不少上班族繼續遙距工作。企業因應疫情亦採用更多雲端服務，並產生愈來愈多及重要的數據，對數據保護及恢復的需求因而上升。要做好保安，是否簡單安裝數據防護及修復軟件就可以？
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剛發表的《Veeam2022年數據保護趨勢報告》顯示，89%企業更在數據安全方面保護不足，76%企業在過去12個月曾受勒索軟件攻擊。調查由獨立市場研究公司 Vanson Bourne進行，訪問了全球28個國家及地區的3,000多名企業IT決策者，了解他們於未來12個月及以後的數據保護策略。
企業領袖愈來愈沒有耐性？
Veeam 產品策略副總裁 Dave Russell解釋，在遙距工作的大趨勢下，企業使用更多應用程式、更多IT基建設立於虛擬的公有或私有雲上，跟踪及管理工作比過往變得更具挑戰性。
隨著數據量爆發性上升，數據保護的相關風險亦同時增加，其中一項風險是勒索軟件。與此同時，任何企業都希望，儲存於不同地方的數據都可做到100%保護；同寺，愈來愈多企業管理層仍然希望，所有數據在任何「事故」後能立即恢復。
近半香港企業未來1年計劃使用容器
香港雖然是彈丸之地，但調查發現，數據保護應用頗為重要。
本報記者：梁巧恩