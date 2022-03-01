【網絡安全】疫下員工增加在家工作　企業增加使用雲服務引發新威脅？

香港進入第五波疫情，不少上班族繼續遙距工作。企業因應疫情亦採用更多雲端服務，並產生愈來愈多及重要的數據，對數據保護及恢復的需求因而上升。要做好保安，是否簡單安裝數據防護及修復軟件就可以？



【網絡安全】不法份子冒名電郵行騙 亞馬遜佔最大比重

【個人私隱】美國國稅局棄用人面辨識系統 增視像通話驗證保私隱

剛發表的《Veeam2022年數據保護趨勢報告》顯示，89%企業更在數據安全方面保護不足，76%企業在過去12個月曾受勒索軟件攻擊。調查由獨立市場研究公司 Vanson Bourne進行，訪問了全球28個國家及地區的3,000多名企業IT決策者，了解他們於未來12個月及以後的數據保護策略。

企業領袖愈來愈沒有耐性？

Veeam 產品策略副總裁 Dave Russell解釋，在遙距工作的大趨勢下，企業使用更多應用程式、更多IT基建設立於虛擬的公有或私有雲上，跟踪及管理工作比過往變得更具挑戰性。

隨著數據量爆發性上升，數據保護的相關風險亦同時增加，其中一項風險是勒索軟件。與此同時，任何企業都希望，儲存於不同地方的數據都可做到100%保護；同寺，愈來愈多企業管理層仍然希望，所有數據在任何「事故」後能立即恢復。

近半香港企業未來1年計劃使用容器

香港雖然是彈丸之地，但調查發現，數據保護應用頗為重要。

許多（70%）香港企業視使用雲端服務為其數據保護策略中的一部分。

超過一半（54%）企業已在容器中進行業務生產，亦有近一半（42%）企業計劃在未來12個月中使用容器。

一半受訪企業的數據基建現時設於數據資料中心，另有一半設於雲端。

部分（29%）企業認為解決方案能否保護雲端工作負載，是他們在2022年購買企業級數據保護的最重要考慮因素，而近一半（45%）企業則認為基礎建設即服務或軟件即服務的效能是現代數據保護最為關鍵的一環。

本報記者：梁巧恩