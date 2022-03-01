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瑞士宣布制裁俄羅斯 凍結普京資產 不再中立

股市 01:28 2022/03/01

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瑞士聯邦總統卡西斯（Ignazio Cassis）表示，瑞士將放棄「瑞士中立」的承諾，進而向俄羅斯實施制裁。（法新社資料圖片）

瑞士聯邦總統卡西斯（Ignazio Cassis）2月28日表示，瑞士將放棄「瑞士中立」的承諾，進而向俄羅斯實施制裁，而且制裁將與歐盟已經展開的制裁行動一致，「這是瑞士前所未有的舉動！」

根據美國CNN報道，瑞士聯邦總統卡西斯28日在記者會上表示，瑞士將放棄中立，並對俄羅斯實施制裁，「瑞士聯邦委員會今天決定，全面採用歐盟的制裁措施」、「這是瑞士前所未有的舉動，此前一直保持中立」。

他說，「俄羅斯的攻擊是對自由的攻擊、對民主的攻擊、對平民的攻擊，對自由國家機構的攻擊，在國際上、政治上及道德上都是不能被接受的」、「在這些黑暗的日子裡，瑞士將與烏克蘭人站在一起，希望制裁能讓克里姆林宮改變主意」。

瑞士的制裁行動，包含凍結俄羅斯在瑞士的資產、凍結俄羅斯總統普京在內共336人在瑞士銀行的帳戶，同時禁止俄羅斯飛機進入瑞士領空，取消瑞士航空飛往俄羅斯的航班等。

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責任編輯：李勝君
 

美股 普京 制裁 烏克蘭 瑞士 政治 俄羅斯 歐盟

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