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【全城抗疫】大家樂及一粥麵宣布維持部份分店堂食服務 一文看清名單

理財智慧 01:34 2022/03/01

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疫情愈來愈嚴重，餐飲業首當其衝，近日有連鎖餐飲集團宣布暫停營業。早前宣佈於3月1日起大家樂（00341）宣布於3月起，旗下大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，集團於周一（2月28日）晚上發出新聞稿，指由部分分店於3月1日起仍會維持堂食服務。

【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和，詳見【下一頁

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角


大家樂集團宣布，3月1日起大家樂快餐及一粥麵的部分分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。部分分店仍會維持堂食服務，方便某些需要於户外工作或未能在室內辦公地點用膳的顧客。


集團又指，個別分店的營業情況或會因應疫情而有所變更，詳情請留意各品牌的社交媒體專頁。

市傳新冠肺炎患者難買保險   10Life研究：輕症康復後1個月可投保  投保人應點保障自己?，詳見【下一頁


大家樂快餐維持堂食服務之分店如下：

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大家樂集團創立於 1968 年 10 月，於 1986 年 7 月在香港聯合交 易所上市，為亞洲最大的餐飲上市集團之一。集團旗下品牌包括大家樂快餐、一粥麵、意粉屋、上海姥姥、米線陣、Oliver’s Super Sandwiches、丼丼亭、泛亞飲食及活力午餐等，於本港及中國內地擁有逾 490 間分店。 

【全城抗疫】七師傅夥SkyPro助基層抗疫 捐6,000盒快速測試劑及500件防護衣，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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