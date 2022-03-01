【全城抗疫】大家樂及一粥麵宣布維持部份分店堂食服務 一文看清名單

疫情愈來愈嚴重，餐飲業首當其衝，近日有連鎖餐飲集團宣布暫停營業。早前宣佈於3月1日起大家樂（00341）宣布於3月起，旗下大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，集團於周一（2月28日）晚上發出新聞稿，指由部分分店於3月1日起仍會維持堂食服務。

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大家樂集團宣布，3月1日起大家樂快餐及一粥麵的部分分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。部分分店仍會維持堂食服務，方便某些需要於户外工作或未能在室內辦公地點用膳的顧客。



集團又指，個別分店的營業情況或會因應疫情而有所變更，詳情請留意各品牌的社交媒體專頁。

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大家樂快餐維持堂食服務之分店如下：

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大家樂集團創立於 1968 年 10 月，於 1986 年 7 月在香港聯合交 易所上市，為亞洲最大的餐飲上市集團之一。集團旗下品牌包括大家樂快餐、一粥麵、意粉屋、上海姥姥、米線陣、Oliver’s Super Sandwiches、丼丼亭、泛亞飲食及活力午餐等，於本港及中國內地擁有逾 490 間分店。

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記者：陳詠妍