▲ 【新股IPO】金管局前總裁陳德霖夥曾蔭權胞妹發起SPAC 遞交上市申請 關注大中華金融服務或科技公司

由金管局前總裁陳德霖、渣打銀行前大中華區主席曾璟璇及前行政長官曾蔭權兒子曾慶淳任投資總裁的巨溢發起的特殊目的收購公司（SPAC）香港匯德收購向聯交所遞交上市申請，保薦人為海通國際。

陳德霖、曾璟璇及巨溢均是金融業出身。香港匯德收購透露，SPAC目標不限於任何行業或地域，惟公司擬專注於在可持續發展及企業管治方面具備競爭優勢，且在大中華地區設有營運或預期設有營運的金融服務或科技公司。

發起人之一巨溢曾投資人造肉公司、生物科技企業

陳德霖、曾璟璇及巨溢各佔香港匯德收購的51%、32%及17%。值得留意是，曾璟璇為曾蔭權胞妹，2014年曾璟璇、黃書雅及曾慶淳共同創立巨溢。巨溢為巨溢集團及其客戶管理著一系列專注於中國及亞洲的私募股權基金及投資項目，投資方向偏向環境、社會和治理（ESG）方面。

巨溢投資組合公司的案例包括：人造肉公司「Eat Just」、內地臨床診斷和治療解決方案供應商「東軟醫療系統」及專注於人體組織植入材料、基於人體組織的醫療器械、處方藥和化妝品的「L&C Bioscience Technology （Kunshan）」。

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