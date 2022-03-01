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【全城抗疫】恒基「抗疫基金」向5,000基層戶提供防疫支援 包括確診家庭 派發兒童發展學習材、快速測試套裝等

理財智慧 08:45 2022/03/01

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本地近月爆發的第五波新冠疫情，陽性個案持續增長未見放緩，確診人數已遠超 2020 及 2021 年合計總和。應對疫情，本港學校已於一月暫停面授課程；全港中小學及幼稚園將於三月開始提早放假。

市傳新冠肺炎患者難買保險   10Life研究：輕症康復後1個月可投保  投保人應點保障自己?，詳見【下一頁

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

 
為提高社區抗疫能力，恒基兆業地產集團主席、聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）副主席李家誠透過以家族捐款成立的恒基兆業「抗疫基金」撥出港幣540萬元支持發起「童心共濟」‘for every child, care & relief’緊急社區支援行動，向本港 5,000 戶有兒童或孕婦同住的基層家庭提供支援，包括兒童發展學習材料、新冠病毒快速測試套裝、蔬果麵食等居家食品、以及衞生用品在內的居家抗疫物資。

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相關行動獲得本港多個社福機構響應，首批物資已陸續送至最有需要的基層家庭，包括確診家庭手上。UNICEF HK 感謝各方的迅速行動，相信行動為受助家庭提供必要的援助，支持他們居家抗疫，減少外出感染病毒的風險。
UNICEF HK 主席陳晴指：「疫情無情，人間有情。正因為各方的鼎力支持，本次行動才能夠在短時間內籌措到大批物資，為有需要的家庭送上溫暖。」

陳晴又補充，在居家抗疫期間，不少兒童和家長一起長期留守家中，他們的情緒及精神健康同樣值得關注。有見及此，UNICEF HK 特別為受助家庭準備了供兒童使用的發展學習材料，以及一系列關於疫情期間情緒輔導的指引，希望能夠為他們提供幫助。

【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和，詳見【下一頁


作為項目的發起人及首席贊助，李家誠表示抗擊疫情需要社會各界齊心協力：「自第五波疫情襲港以來，各項物資供不應求，價格飆升。基層家庭面對物資短缺的問題，小朋友的身心健康發展也面臨挑戰。我期望透過行動向有需要的市民派發抗疫物資，緩解他們的燃眉之急，同時喚醒更多人關心基層市民的生活，尤其關注兒童和孕婦的抗疫需要和情緒健康。」

【全城抗疫】李嘉誠基金會向惜食堂捐贈400萬元 應急補貼外購食材及飯餐，詳見【下一頁

針對一系列防疫措施，聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）呼籲各方在疫情期間需要關注下一代的身心健康發展，保障他們的需要：
1. 停課不停學：疫情下面授課程難以在短期內恢復，各方應鼓勵網上學習，讓下一代在停課期間繼續學習不同的知識和技能。與此同時，也需要關注弱勢社群的教育訴求，並在情況許可下盡快復課。
2. 關注心理健康：在社交距離措施下，各方應關注兒童長期活動受限而可能衍生的情緒問題。當局在聚焦抗疫的同時，也應該制定相應的政策和措施，確保下一代的精神健康。
3. 以小朋友健康為優先：儘管資源緊張，當局應該將兒童的健康放在首位，確保他們有足夠的醫療資源。

 

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記者：陳詠妍

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