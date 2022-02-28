【俄烏衝突】美國及盟國據報考慮釋放6000萬桶石油儲備　傳OPEC+同意增產每日40萬桶石油、油價輕微回落

▲ 美國及盟國據報考慮釋放6000萬桶石油儲備 傳OPEC+同意增產每日40萬桶石油、油價輕微回落

東歐局勢持續緊張，俄羅斯受到西方國家的金融制裁，部分俄羅斯銀行從SWIFT剔除，市場普遍預料會影響俄羅斯能源在短期內的供應和價格，歐洲能源將出現大缺口。據外媒報道指，美國及其盟國考慮釋放約6000萬桶石油儲備，而據報石油出口國組織及其盟國（OPEC+）預計將在本周三的會議同意增產每日40萬桶石油。

國際油價輕微回落，紐約期油現報95.2美元，升3.9%；布蘭特原油報100.61美元，升2.7%。

高盛發表報告指，俄羅斯平均每日出口約730萬桶石油及有關產品，因此頁岩油的增產並不足以抵銷市場需求，預計在烏克蘭局勢升級，或供應阻斷延長的情況下，油價會有顯著的上行風險，決定上調對布蘭油期貨價格1個月的預測，由原本的95美元上調至115美元。

而歐洲因俄烏危機而導致的能源缺口，短期內最有希望透過石油出口國組織及其盟國（OPEC+），以及伊朗等供應填補。本周三OPEC+將會召開會議，決定是否在4月份將石油產量提升每日40萬桶，而據報美國與伊朗就核協議恢復問題，最快可能在近兩周內達成協議。

高盛預期，若沙地阿拉伯及阿聯酋增產，以及美國解除對伊朗的制裁，未來數月或能增加日均200萬桶的石油供應。

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