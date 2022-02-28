  • 19°C
香港時間 : 2022228日 (一) 23:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】餐飲聯促請政府實施「封城」　前提只要安排即時援助措施予餐飲業

股市 23:09 2022/02/28

分享：

【第五波疫情】餐飲聯促請政府實施「封城」　前提只要安排即時援助措施予餐飲業

食物及衛生局長陳肇始周一（2月28日）表示不排除配合全民強檢實施「禁足令」。香港餐飲聯業協會（餐飲聯）會長黃家和及主席謝寶達同日隨即向特首林鄭月娥發公開信，促請政府向業界提供「即時」援助措施的前提下實施「封城」。

政府再次宣佈布進一步收緊防疫措施，餐飲聯稱，社交距離限制橫跨整個農曆新年至今，令不少食肆，甚至飲食集團相繼暫停營業或甚至結業，損失非常慘重。

餐飲聯：「封城」措施無可否認是最徹底做法

餐飲聯提到，目前各種收緊社交距離措施，也無法使疫情受控，即使推行「疫苗通行證」，對切斷傳播鏈仍然起不到很大作用，有理由相信「封城」措施，對整個香港而言，尤其是對極度受影響的行業（包括餐飲和零售業）而言，無可否認是最徹底的做法。

餐飲聯重申只要政府能夠提供足夠支援給所有餐飲業，在「封城」七日期間租金、人手的開支、通過實施「暫緩追租」計畫、加大「租金補貼」、和保就業3.0和提供下一輪的抗疫基金等，封城或任何能夠堵者截病毒傳播鏈的措施，餐飲聯是絕對贊成，相信此舉可大大減低業界「抗疫疲勞」的情緒和沉重經濟負擔。

相關文章：

【第五波疫情】王維基：疫情持續、冀邀餐飲業成HKTVmall 訂單自取點　另急聘大量兼職、日薪高達二千元

【第五波疫情】稻香集團全線分店3月1日起暫時停業　直至疫情緩和

【第五波疫情】敘福樓旗下全綫分店下周一起停業　包括牛角、温野菜等　黃傑龍：營商環境惡化至無法經營

【食肆停堂食】大家樂3.1起全日暫停堂食、股價創逾12年低　大快活未有計劃停堂食

經濟 就業 防疫措施 強制檢測 疫苗通行證 結業 黃家和 餐飲 零售 林鄭月娥

上一篇文章

【夜期+ADR】夜期跌123點　阿里美股退守100港元關（不斷更新）

下一篇文章

【SWIFT制裁】分析指俄羅斯可利用中國CIPS系統繞過SWIFT制裁　內地多隻CIPS概念股漲停
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】道指跌465點　俄烏繼續談判（不斷更新）
【美股市況】道指跌465點　俄烏繼續談判（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【夜期+ADR】夜期跌123點　阿里美股退守100港元關（不斷更新）
【夜期+ADR】夜期跌123點　阿里美股退守100港元關（不斷更新）
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
【俄烏衝突】普京將核武設為特殊警戒　分析：不表示有意用核武　美國稱「完全不可接受」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款