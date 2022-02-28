▲ 【第五波疫情】餐飲聯促請政府實施「封城」 前提只要安排即時援助措施予餐飲業

食物及衛生局長陳肇始周一（2月28日）表示不排除配合全民強檢實施「禁足令」。香港餐飲聯業協會（餐飲聯）會長黃家和及主席謝寶達同日隨即向特首林鄭月娥發公開信，促請政府向業界提供「即時」援助措施的前提下實施「封城」。

政府再次宣佈布進一步收緊防疫措施，餐飲聯稱，社交距離限制橫跨整個農曆新年至今，令不少食肆，甚至飲食集團相繼暫停營業或甚至結業，損失非常慘重。

餐飲聯：「封城」措施無可否認是最徹底做法

餐飲聯提到，目前各種收緊社交距離措施，也無法使疫情受控，即使推行「疫苗通行證」，對切斷傳播鏈仍然起不到很大作用，有理由相信「封城」措施，對整個香港而言，尤其是對極度受影響的行業（包括餐飲和零售業）而言，無可否認是最徹底的做法。

餐飲聯重申只要政府能夠提供足夠支援給所有餐飲業，在「封城」七日期間租金、人手的開支、通過實施「暫緩追租」計畫、加大「租金補貼」、和保就業3.0和提供下一輪的抗疫基金等，封城或任何能夠堵者截病毒傳播鏈的措施，餐飲聯是絕對贊成，相信此舉可大大減低業界「抗疫疲勞」的情緒和沉重經濟負擔。

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