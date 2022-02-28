【SWIFT制裁】分析指俄羅斯可利用中國CIPS系統繞過SWIFT制裁　內地多隻CIPS概念股漲停

▲ 分析料俄羅斯可利用中國CIPS系統繞過SWIFT制裁 內地多隻CIPS概念股漲停

俄羅斯與烏克蘭的戰況仍在持續，西方國家宣布將會通過SWIFT向俄羅斯進行制裁，以此阻礙俄羅斯的跨境交易。不過，有分析指雖然俄羅斯部分銀行已收到SWIFT制裁，但俄羅斯仍然可以通過中國的人民幣跨境支付系統（CIPS）與西方國家進行間接交易。內地CIPS概念股板塊今日全線走高。

SWIFT是甚麼？是否有效制裁俄羅斯？【下一頁】

A股多隻CIPS概念股今日漲停，如四方精創（深：300468）升兩成，封漲停板，報24.16元人民幣；新晨科技（深：300542）盤中漲停，報15.76元人民幣，升20%；信安世紀（滬：688201）漲20%，報72.96元人民幣。另外，宇信科技（深：300674）表示公司產品和業務有參與CIPS系統，並在過去數年有相關案例和經驗，全日漲4.8%，報22.3元人民幣。

所謂的CIPS，全稱為Cross-Border Interbank Payment System，是經中國人民銀行批准的，專司人民幣跨境支付清算業務的批發類支付系統，由2015年10月開始投入使用。

截至2019年末，CIPS系統共有33家直接參與者，903家間接參與者，覆蓋全球6大洲94個國家和地區，實際覆蓋167個國家和地區的超過3000家銀行法人機構。

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