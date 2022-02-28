【FinTech】花旗：八成半活躍客戶以數碼渠道理財　財資策劃平台使用率去年升逾倍

▲ 花旗指八成半活躍客戶以數碼渠道理財，財資策劃平台使用率去年升逾倍。

花旗銀行公佈，該行活躍客戶當中，有八成半都以數碼渠道進行理財。疫情某程度上推進了數碼理財的進程，去年花旗接近所有股票買賣、 超過九成外匯交易及敍造定存，以及近六成基金買賣，都是透過數碼渠道完成。而透過手機應用程式進行的基金買賣數目，去年亦按年上升近三倍。

花旗2018年推出Citi Live Chat 平台，讓財富管理客戶可在Citi Mobile App透過文字、語音、或視像對話方式聯繫客戶經理，以便進行財資策劃理財分析，及透過螢幕即時分享及上載文件。花旗指該平台使用率於去年按年上升124%。而在日常理財當中，電子轉賬及繳費的總交易量及金額亦按年上升約三成。

另外，花旗推出優惠，客戶於推廣期內用Citi Mobile App的「Get More」成功登記兼完成指定交易可參加抽獎，有機會贏取1萬元智能產品禮品卡（名額 1 名）、5,000 元智能產品禮品卡（名額 5 名）、1,000元HKTVmall 電子購物禮券（名額 1 名）或 100元外賣平台現金券(名額 1,500 名)。 指定交易包括將花旗設為「轉數快」預設收款銀行並轉入款項、於App內登記其他本地銀行戶口兼成功轉數至花旗戶口，以及進行股票買賣、基金投資或外幣交易等。

指定交易如下：

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