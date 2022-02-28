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【虛擬銀行】ZA Bank推4項抗疫優惠　包括串流與外賣平台現金回贈、貸款優惠等

Hot Talk 22:00 2022/02/28

分享：

ZA Bank推4項抗疫優惠　涉串流與外賣平台現金回贈、貸款優惠等。

虛擬銀行ZA Bank宣布推出 #StaySafe2.0抗疫優惠，詳情如下：

  • 居家娛樂：由即日起至5月31日，用戶憑 ZA Card到指定串流平台與外賣平台連續繳付訂閱服務3個月，首月即享高達半價現金回贈。合資格平台包括：Netflix、Viu、MOOV、Spotify、戶戶送 Plus 及pandapro。
  • 提早出糧：由即日起至3月27日，從事受疫情影響行業的用戶成功申請「出糧 FastPass」，可提早7日預支月薪，並享頭30日免息。優惠的指定行業包括：零售、餐飲、酒店、物業管理、保安、物流、速遞、倉庫及建造業。
  • 營商支援：由即日起至3月27日，中小企老闆憑貸款優惠碼「SPEEDY」申請ZA Bank私人分期貸款，除獲特快批核，最快1日能獲得最終審批結果，還可獲9折貸款優惠券。
  • 測試套裝：用戶於3月11日或之前憑優惠碼「STAYSAFE」經ZA Bank App以年繳方式投保任何保險產品並且保費滿600元，可免費獲得總值336元的DEEPBLUE 快速抗原測試套裝2份。

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