▲ 【結業潮】券商一通突宣布3月底結業 憂全民檢測後又有新一波疫情

本地券商一通資者有公司透過給客戶的電郵，發布結束營業公告，將於3月31日（星期四），停止所有網上投資服務。一通指出，由於變種病毒肆虐全球，其傳播力之強，對一通的營運出現空前嚴峻，所以一通董事局在情況變壞之前，作出結業的決定。

有員工染病 人力短缺憂癱瘓

通告指，近日香港COVID-19確診數字急速上升，一通經已有數位員工感染此症，亦有其他員工的同住家人得病，相信該批員工染疫機會極高。確診染病的員工在康復前不能履行職務，以致一通的人力資源出現短缺；若疫情未有改善，一通的營運有可能出現癱瘓，故此，一通董事局希望在最差狀況來臨前確保客戶有序地取回資產。

欠款客戶 3月18日或之前清還

由3月1日起，只持現金的客戶，一通會逐一將全數資金退回客戶的銀行戶口，所以客戶毋須提款。至於持有證券的客戶，請於一通網以經紀交收指示（SI）或投資者戶口交收指示（ISI）轉倉，一通將豁免一通及港交所的提貨收費（但不包括收貨經紀及其港交所的收費）。若客戶選擇提取股票證書，一通將豁免一通提貨收費，但仍會收取港交所的提貨收費（若客戶戶口內的現金不足支付港交所的提貨收費，一通會沽出客戶證券以支付相關費用），股票證書將會直接郵寄至客戶結單上的地址（如客戶地址有變，請盡快在一通網更新）。

至於有欠款的客戶，請盡快在3月18日或之前清還，如在3月21日仍有欠款，一通將會沽出客戶的持貨以償還欠款。客戶亦可以經紀交收指示（SI）透過收貨經紀還款，具體安排請以電郵聯絡一通。

期貨客戶 3月30日或之前平倉

持有3月到期的期貨及期權合約，客戶可持倉至到期日；其他月份的期貨及期權合約，客戶必須在3月30日或之前平倉，否則一通將在3月31日作出強制平倉。

在3月31日仍然未提出的證券，一通會作出以下安排：

（一）可以提取股票證書的證券，一通會為客戶提取現貨，一通將豁免一通提貨收費，但仍會收取港交所的提貨收費（若客戶戶口內的現金不足支付港交所的提貨收費，一通會沽出客戶證券以支付相關費用），股票證書將會直接郵寄至客戶結單上的地址；

（二）沒有股票證書的證券，例如內地A股、牛熊證、認股證等，一通將在市場沽出該等證券，在完成交收後的淨額會存入客戶的銀行戶口。

財政健康 COVID-19對營運有重大影響

一通財政完全健康，惟管理層認為COVID-19最新發展對一通未來的營運持續性有重大影響：

（一）即使本港進行有效的全民檢測，由於國外COVID-19疫情大幅擴散，日後輸入個案的風險仍然存在；

（二）全民檢測若有漏網之魚，例如非法入境者、逾期居留人士、刻意不依法檢測的市民等，可能會出現新一波的疫情；

（三）染疫的員工難以履行職務，情況嚴重時會導致人力資源短缺，增聘新員工亦增加營運成本，而當社區的疫情同樣嚴重時，更難以招聘健康的職員；

（四）Omicron變種病毒全球染疫人口數目龐大，再次變種機會甚高。

除非COVID-19在全球消退，或研發出有效的治療方法，一通董事局認為營商環境中期內不會大幅改善，甚至可能會急劇變壞，所以現時決定結業是無可奈何但合情合理的行動。

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