【人幣存款】本港上月底人民幣存款再破萬億元兼創紀錄　按月升18.2%

▲ 本港上月底人民幣存款再破萬億元兼創歷史高位，按月升18.2%。

金管局公佈，本港上月底人民幣存款突破1萬億元人民幣，按月升18.2%至10,959億元人民幣，主要受企業資金流入所推動。據中銀香港統計，該數據超出2014年12月的歷史高位。不過，據金管局數據，上月跨境貿易結算的人民幣匯款總額為6,994億元人民幣，較去年12月份的7,085億元人民幣微跌。

中國銀行香港金融研究院資深策略員應堅表示，2018年以來香港離岸人民幣市場持續向好。2021年香港人民幣即時支付系統 RTGS 交易金額為358萬億元人民幣，按年增長26.6%，連續5年保持增長。人民幣存款亦連續5年正增長，累計增幅接近一倍。他認為，香港人民幣存款最新變化，顯示人民幣國際功能全面提升，被境外投資者廣泛接受。

港元及外幣存款上月分別升1.3%及3.8%

至於金管局公佈的今年本港1月份認可機構存款總額則上升2.6%。其中，港元存款及外幣存款分別上升1.3%及3.8%。

1月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.4%，與去年同期比較則同時下跌12.2%。金管局指，2021年1月底的大型新股認購活動令銀行存款增加，為貨幣供應的按年增長帶來高基數影響。若撇除新股認購貸款所產生的存款，1月份港元貨幣供應量M2及M3按年同時下跌2.0%。

1月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升1.7%，與去年同期比較上升1.2%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於1月份同時上升2.5%，與去年同期比較則皆下跌2.0%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，貨幣供應量總額M2及M3則按年皆上升3.9%。

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