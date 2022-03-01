  • 24°C
香港時間 : 2022301日 (二) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】稻香集團全線分店3月1日起暫時停業　管理層：關店對財務及持續經營無重大影響（第二版）

Hot Talk 16:36 2022/03/01

分享：

【第五波疫情】稻香集團全線分店3月1日起暫時停業　管理層：關店對財務及持續經營無重大影響（第二版）

繼敘福樓集團 （01978） 宣布旗下牛角、溫野菜等所有餐廳停運後，稻香控股 （00573） 亦公布，因應疫情最新情況，為保障顧客和員工健康及安全，稻香集團全線分店將於3月1日起暫時停業，直至疫情緩和，餅店業務及食物加工業務除外。

一文看清食肆商店最新營業安排【下一頁】

稻香指，管理層期望暫停營運將會是短暫的，而經管理層審慎評估香港區及中國內地區的經營狀況後，認為香港區食肆暫停營運對集團的財務狀況及持續經營狀況沒有重大影響，集團將密切注視公共衛生情況的發展及監察市場狀況並及時調整其應對策略，並致力在適當的時候重新開放上述食肆，而當有計劃重新開放上述食肆時，本集團將適時給予股東最新的業務消息。

（第二版加入管理層言論）

相關文章：【第五波疫情】敘福樓瀉一成　旗下所有餐廳牛角、牛涮鍋等今日起暫停營運、管理層：期望停業將會是短暫的

相關文章：【全民檢測】陳肇始：全民檢測期間未完全排除禁足安排　部分甚至全部檢測樣本送內地化驗

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

 

開啟hket App，閱讀全文
疫情 餐廳 敘福樓集團（01978）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌逾0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌逾0.5%（不斷更新）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款