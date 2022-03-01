▲ 【第五波疫情】稻香集團全線分店3月1日起暫時停業 管理層：關店對財務及持續經營無重大影響（第二版）

繼敘福樓集團 （01978） 宣布旗下牛角、溫野菜等所有餐廳停運後，稻香控股 （00573） 亦公布，因應疫情最新情況，為保障顧客和員工健康及安全，稻香集團全線分店將於3月1日起暫時停業，直至疫情緩和，餅店業務及食物加工業務除外。

稻香指，管理層期望暫停營運將會是短暫的，而經管理層審慎評估香港區及中國內地區的經營狀況後，認為香港區食肆暫停營運對集團的財務狀況及持續經營狀況沒有重大影響，集團將密切注視公共衛生情況的發展及監察市場狀況並及時調整其應對策略，並致力在適當的時候重新開放上述食肆，而當有計劃重新開放上述食肆時，本集團將適時給予股東最新的業務消息。

（第二版加入管理層言論）

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