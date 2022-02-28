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【數碼貨幣】數碼港與R3簽署合作備忘推動央行數碼貨幣發展

股市 21:24 2022/02/28

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【數碼貨幣】數碼港與R3簽署合作備忘推動央行數碼貨幣發展

數碼港宣布，與企業科技及服務公司R3簽署合作備忘，為香港金融服務及金融科技界提供與央行數碼貨幣 （CBDC）相關的區塊鏈技術資源。R3亦會落戶香港，在數碼港設立「創新實驗室」。雙方將透過R3 數碼貨幣沙盒，於今年稍後時間，向技術開發人員提供一系列區塊鏈技術培訓計劃，並配合香港金融管理局公布的「金融科技2025」策略。

企業將可利用R3的數碼貨幣沙盒，體驗央行數碼貨幣的便利，並與全球來自不同界別的參與者，發掘把若干形式的央行數碼貨幣應用於業務的機會。

數碼港任景信：金管局正積極探討央行數碼貨幣在港支付及結算 

數碼港行政總裁任景信表示，中央政府大力推動數碼人民幣發展，截至去年底，數字人民幣交易額已超過875億元人民幣，開立個人錢包超過2億6千萬，而本港金管局亦正積極探討央行數碼貨幣在香港的支付及結算。央行數碼貨幣將帶動區塊鏈應用方案的需求，締造龐大的發展機遇。今次與R3的合作，將有助培訓及匯聚更多區塊鏈及相關科技人才，鞏固香港的高科技優勢。

R3料央行數碼貨幣將會重塑金融業

R3環球首席資訊及服務總監Amit Ghosh表示，央行數碼貨幣的出現將會重塑金融業，中央銀行及金融機構都需要建構新的系統，甚至需重新審視金融體系運作的流程，當中的金融創新並不能單靠政府或金融界推動。R3很高興可以在數碼港成立創新實驗室，讓更多金融科技初創和廣大的企業社群，更好地掌握區塊鏈及機密運算技術，同時為他們提供便捷的開發工具，研發更多先進的央行數碼貨幣應用，以及其他區塊鏈的科技應用方案。

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