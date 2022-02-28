【第五波疫情】天星小輪兩航線即日起提早收船    中環尖沙咀航線下層客艙關閉

第五波疫情嚴峻，導致市面人流大減，公共交通機構營辦商需調整服務應變，天星渡輪日前宣布削減班次，旗下兩條航線由即日起提早收船，當中的中環尖沙咀天星渡輪，下層客艙亦宣布關閉。

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天星渡輪早前宣布，由今日（28日）起調整渡輪服務班次，直至另行通知為止，以便加強渡輪清潔。來往「灣仔/尖沙咀」的航線，提早至晚上8時50分（尖沙咀開出）或晚上9時（灣仔開出）停航；至於來往「中環/尖沙咀」的航線，則延遲至早上7時開航及提早至晚上9時停航，直至另行通知為止。

此外，天星小輪今日亦宣布，面對當前疫情嚴峻，為提高對所有乘客及員工之保障，由即日起關閉來往中環及尖沙咀渡輪的下層客艙，直至另行通知為止，而乘客只需繳付下層船費便可往上層客艙。

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責任編輯：嚴浩文