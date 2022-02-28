  • 19°C
香港時間 : 2022228日 (一) 23:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】融創傳向信達洽售京滬項目 集資數十億人幣

股樓投資 22:35 2022/02/28

分享：

據財經智庫REDD引述知情人士透露，內房融創中國（01918）與不良資產管理公司中國信達（01359）洽談出售北京及上海兩個項目，預計這項潛在交易或為公司帶來數十億元人民幣的新增資金。該報道指，融創於2019年以125億元人民幣從泛海控股(深：000046)收購這兩個項目，項目名稱或估值不詳。消息人士指，這兩個項目此前已被質押予信達獲取融資。

【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2
  • ​​​​​​

近日融創亦傳出因呈現流動性壓力，周一單日挫16%。有內媒報道，融創本月有大量商票集中到期，公司流動性真開始遇上真正考驗。有消息指，之前融創商票逾期集中在華北、華南、華中等銷售成績一般的區域，到了春節之後，連財務狀態最佳的上海區域都出現商票大面積逾期。

【滬股通】內房新城控股否認 向領展黑石洽售商場項目  詳情請看【下一頁

融創流動性承壓的傳聞已流傳一陣子，為內房提供批量精裝修,服務的上市公司中天精裝（深：002989）上月發現融創西南業務拖欠歸還戰略合作履約保證金3,000萬元人民幣，融創華南亦有多張商票逾期，直到中天精裝多次催促，融創終歸還有關款項。

同場加映  【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

融創中國（01918） 港股

下一篇文章

【第五波疫情】天星小輪兩航線即日起提早收船 中環尖沙咀航線下層客艙關閉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價
【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價
【職場熱話】夫妻同時WFH 人妻經常批評老公工作及下屬 老公：不如你做埋我份工
【職場熱話】夫妻同時WFH 人妻經常批評老公工作及下屬 老公：不如你做埋我份工
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和
【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款