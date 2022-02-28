【內房危機】融創傳向信達洽售京滬項目 集資數十億人幣

據財經智庫REDD引述知情人士透露，內房融創中國（01918）與不良資產管理公司中國信達（01359）洽談出售北京及上海兩個項目，預計這項潛在交易或為公司帶來數十億元人民幣的新增資金。該報道指，融創於2019年以125億元人民幣從泛海控股(深：000046)收購這兩個項目，項目名稱或估值不詳。消息人士指，這兩個項目此前已被質押予信達獲取融資。

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近日融創亦傳出因呈現流動性壓力，周一單日挫16%。有內媒報道，融創本月有大量商票集中到期，公司流動性真開始遇上真正考驗。有消息指，之前融創商票逾期集中在華北、華南、華中等銷售成績一般的區域，到了春節之後，連財務狀態最佳的上海區域都出現商票大面積逾期。

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融創流動性承壓的傳聞已流傳一陣子，為內房提供批量精裝修,服務的上市公司中天精裝（深：002989）上月發現融創西南業務拖欠歸還戰略合作履約保證金3,000萬元人民幣，融創華南亦有多張商票逾期，直到中天精裝多次催促，融創終歸還有關款項。

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