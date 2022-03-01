【烏克蘭】大規模文宣　烏克蘭APP Reface添加反戰推送通知

▲ Reface目標向俄羅斯的550萬用戶發送特定消息，包括烏克蘭受損建築物，以及試圖躲避戰亂的平民的照片。（Reface應用程式截圖）

烏克蘭和俄羅斯的戰爭僵持不下，有不少社交平台相繼宣布制俄政策。於烏克蘭研發的合成媒體應用程式Reface，早前進行更新，向全球用戶推送有關俄羅斯入侵烏克蘭的通知，更於換臉影片中，加入「StandWithUkraine」的水印，促俄羅斯停止戰爭。

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據外媒《Tech Crunch》報道，用戶於更新後並首次打開程式時，會先出現烏克蘭平民在基輔避難的圖片，並「俄羅斯攻擊烏克蘭的證據」為題。

另外，Reface更推送不同內容的通知，包括：呼籲國際銀行支付系統SWIFT以外的企業排斥俄羅斯、敦促所有用戶發表「反對烏克蘭戰爭的聲明」，和向用戶提供幫助烏克蘭的資料。同時，用戶於應用程式內完成影片製作後，系統將為影片自動添加「StandWithUkraine」和烏克蘭國旗的水印。

消息指，Reface目標向俄羅斯的550萬用戶發送特定消息，包括烏克蘭受損建築物，以及試圖躲避戰亂的平民的照片。到目前為止，Reface表示已經發送了 900 萬則消息，其中 200萬則發送給了俄羅斯用戶。

Reface行政總裁兼聯合創辦人Dima Shvets表示，這為一場大規模的信息宣傳活動，期望可與用戶一同制止戰爭。

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責任編輯：文睿

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