  • 21°C
香港時間 : 2022301日 (二) 10:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭】大規模文宣　烏克蘭APP Reface添加反戰推送通知

科技 09:30 2022/03/01

分享：

Reface目標向俄羅斯的550萬用戶發送特定消息，包括烏克蘭受損建築物，以及試圖躲避戰亂的平民的照片。（Reface應用程式截圖）

烏克蘭和俄羅斯的戰爭僵持不下，有不少社交平台相繼宣布制俄政策。於烏克蘭研發的合成媒體應用程式Reface，早前進行更新，向全球用戶推送有關俄羅斯入侵烏克蘭的通知，更於換臉影片中，加入「StandWithUkraine」的水印，促俄羅斯停止戰爭。

【烏克蘭】俄烏戰爭持續　烏克蘭企業應如何部署？

據外媒《Tech Crunch》報道，用戶於更新後並首次打開程式時，會先出現烏克蘭平民在基輔避難的圖片，並「俄羅斯攻擊烏克蘭的證據」為題。

另外，Reface更推送不同內容的通知，包括：呼籲國際銀行支付系統SWIFT以外的企業排斥俄羅斯、敦促所有用戶發表「反對烏克蘭戰爭的聲明」，和向用戶提供幫助烏克蘭的資料。同時，用戶於應用程式內完成影片製作後，系統將為影片自動添加「StandWithUkraine」和烏克蘭國旗的水印。

消息指，Reface目標向俄羅斯的550萬用戶發送特定消息，包括烏克蘭受損建築物，以及試圖躲避戰亂的平民的照片。到目前為止，Reface表示已經發送了 900 萬則消息，其中 200萬則發送給了俄羅斯用戶。  

Reface行政總裁兼聯合創辦人Dima Shvets表示，這為一場大規模的信息宣傳活動，期望可與用戶一同制止戰爭。

【烏克蘭】烏克蘭政府開Telegram頻道　成立志願者IT軍團對抗俄羅斯

【烏克蘭】FB、IG刪除40個虛假賬戶　涉散播虛假俄烏戰事消息

責任編輯：文睿

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

開啟hket App，閱讀全文
烏克蘭 網上服務 創新科技及應用 時事議題 軍事 政治 社會民生 社交平台 意外事故 戰爭

上一篇文章

【網絡安全】疫下員工增加在家工作　企業增加使用雲服務引發新威脅？

下一篇文章

【NFT】股票經紀行可以購買NFT嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭】俄烏戰爭飛機砲擊假影片流傳　全因《ARMA 3》遊戲畫面太逼真？
【烏克蘭】俄烏戰爭飛機砲擊假影片流傳　全因《ARMA 3》遊戲畫面太逼真？
【電話卡實名制】新SIM卡3月1日起　需實名登記
【電話卡實名制】新SIM卡3月1日起　需實名登記
【烏克蘭】烏克蘭Google地圖使用率急升 　查看俄軍入侵路線或是暴露烏克蘭人行蹤？
【烏克蘭】烏克蘭Google地圖使用率急升 　查看俄軍入侵路線或是暴露烏克蘭人行蹤？
【烏克蘭】烏克蘭政府發起加密貨幣眾籌　Twitter緊急呼籲捐贈比特幣+以太幣
【烏克蘭】烏克蘭政府發起加密貨幣眾籌　Twitter緊急呼籲捐贈比特幣+以太幣
【NFT】子女問你借錢投資NFT　你懂嗎？
【NFT】子女問你借錢投資NFT　你懂嗎？
【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜　發布首款電子書閱讀器MatePad Paper
【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜　發布首款電子書閱讀器MatePad Paper
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款