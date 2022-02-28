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【俄烏局勢】烏克蘭傳媒稱烏俄談判已結束　惟俄通社引述消息否認

股市 22:38 2022/02/28

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【俄烏局勢】烏克蘭據報開始與俄羅斯談判

【22：30】烏克蘭媒體發布消息稱，俄烏談判剛剛結束。但俄羅斯塔斯社引述消息人士指，談判還在進行中。

【18：20】烏克蘭和俄羅斯之間的談判已經開始，據外電報道，由烏克蘭基輔派往白俄羅斯邊境與俄羅斯談判的一名代表表示，與俄羅斯官員的談判已經開始。烏克蘭總統辦公室顧問Mykhailo Podolyak周一透過短信證實，談判正在進行中。

談判開始後，道指期貨現跌約1.29%，標指期貨跌1.46%、納指期貨跌1.43%。歐股繼續走弱，德國DAX 30指數跌2.3%、法國CAC 40指數跌3.1%、英國富時100指數跌1.2%、歐洲斯托克50指數跌3%。

【16：30】烏克蘭在香港時間下午4時半曾發布一份聲明表示，烏克蘭代表團包括國防部長Oleksiy Reznikov 總統辦公室顧問Mykhailo Podolyak和外交部副部長Mykola Tochytsky等。聲明稱談判的主要議題是俄羅斯立即停火和從烏克蘭撤軍。

 

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

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美股 外交 國防 俄羅斯 烏克蘭 基輔 白俄羅斯

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