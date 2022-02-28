【新股IPO】瑞爾集團闖關成功　傳最多集資16億元

內地口腔醫療服務商瑞爾集團剛再度通過上市聆訊，據此前消息指，公司計劃集資1億至2億美元（約7.8億至15.6億港元），摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。

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成立於1999年的瑞爾集團業務涵蓋普通牙科、正畸及種植牙，旗下品牌瑞爾齒科主要針對一綫城市中具有高購買力和較大終身價值的富裕患者，而另一品牌瑞泰口腔則主要針對一綫城市和主要二綫城市的中產階級消費者，覆蓋地域更廣。

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截至9月30日，瑞爾集團在中國15個主要一二綫城市運營111家醫院和診所，旗下有882名牙醫。根據瑞爾集團初步招股文件顯示，截至2021年9月30日止6個月，公司收入8.41億元，按年增長16.8%，期內虧損4.68億元，按年擴大近1.5倍。

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記者：張以正