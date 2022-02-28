【社區隔離設施】政府徵用新地元朗「同心村」及恒地江夏圍為社區隔離設施　供5000隔離人士入住

▲ 【社區隔離設施】政府徵用元朗「同心村」及江夏圍兩過渡性房屋為社區隔離設施 供5000隔離人士入住

政府公布，將徵用新建過渡性房屋單位，作為社區隔離設施之用。運輸及房屋局已經得到香港聖公會福利協會和博愛醫院同意，將即將完工的元朗東頭「同心村」及元朗錦田江夏圍第一期兩個過渡性房屋項目作為社區隔離設施，合共提供2500多個單位，預計可供超過5000名受隔離人士入住。

運房局正統籌各有關機構、承建商及相關政府部門全速進行改裝工程，務求盡快讓設施投入營運，協助切斷社區傳播鏈。已獲安排入住這兩個過渡性房屋項目的家庭，政府會動用「防疫抗疫基金」向他們發放特惠津貼。

恒基兆業地產 （00012） 發言人表示，集團致力配合政府的防疫工作，很高興借出江夏圍過渡性房屋項目作為社區隔離設施，集團一直在建築工程上全面提供協助，很高興今次獲承辦商配合全面加班趕工，務求在本星期內交付使用，協助儘快切斷社區傳播鏈。

新地 （00016） 以象徵式租金借出土地的元朗「同心村」項目將暫時轉作社區隔離設施，並會聯同聖公會福利協會作出配合及合適的支援，希望有助社會應對當前疫情。除了「同心村」項目，新地上周已率先無償借出元朗潭尾及前新田購物城地點，用作興建隔離及治療設施，兩地面積達140萬呎，而「同心村」佔地亦近25萬呎。

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