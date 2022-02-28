【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和

第五波新冠肺炎疫情持續嚴峻，本港周一（2月28日）新增34,466宗新冠病毒確診，再創單日確診新高。同時，政府進一步收緊社交距離措施，市民也減少外出用餐，過去數天多家大型連鎖飲食集團宣佈暫時停業或暫停堂食。

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繼敘福樓集團後，中式酒樓飲食集團稻香集團周一也於社交媒體宣布，因應2019冠狀病毒疫情，為保障顧客和員工健康及安全，稻香集團全線分店由2022年3月1日起暫時停業，直至疫情緩和。至於稻香集團旗下的昌餅家，全線分店照常營業（將軍澳南豐廣場及尖沙咀天星碼頭分店除外）。稻香集團指，感謝顧客體諒，期望盡快為大家服務。並指：「齊心抗疫, 守護香港!祝大家平安健康!」

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過去數天，敘福樓集團及大家樂（00341）相繼宣佈暫時停業或暫停堂食。其中大家樂於周日（2月27日）宣布，由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。另外，該集團旗下的休閒餐飲品牌，部分分店的營業時間及模式，亦會有所調整；而機構飲食則會因應客戶要求而維持服務。

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大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示，第五波新冠肺炎疫情十分嚴竣，確診數字飆升，為保障顧客及員工的健康，減低除下口罩帶來的傳播風險，決定由3月1日起，全日暫停大家樂快餐及一粥麵的堂食服務，集中以外賣形式提供餐飲服務。

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至於敘福樓集團CEO黃傑龍上周六（2月26日）於其個人Facebook宣布，因疫情持續惡化，集團所有分店包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、温野菜、牛涮鍋永華日常等，於2月28日起暫停營業。唯牛角旗下網上超市「Kabu-Go株式味覚宅配」將繼續運作。

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記者：陳詠妍