【兩會前瞻】全國兩會本周開幕 市場料兩會或將經濟增長定於5%以上

十三屆全國政協及全國人大五次會議，將分別於本周五及周六在北京開幕，外界關注焦點大多聚焦於國家的全年經濟增長目標，外間市場根據31個省級地方政府定下的目標推算，5%是今年經濟增長底線。

【俄烏局勢】俄央行大幅加息至20% 以應對盧布貶值【下一頁】

同場加映︰【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

市場預測增長目標平均值為5.2%，低於去年6%以上的增長目標。 麥格理中國首席經濟學家胡偉俊表示，中國最重要是穩經濟，相信兩會可能將今年經濟增長目標定於5%以上，但由於房地產、消費及出口都面對較大壓力，因此但預料今年「保五」難度比較大，他預料房地產政策會逐步放寬，部分城市沒必要再實施限購，基礎設施投資亦會加快，財政政策由緊縮轉向寬鬆。至於貨幣政策將維持寬鬆，相信最快兩會後減息降準，第3季再次減息。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

另外，國家藥監局2月有條件批准輝瑞新冠病毒治療口服藥上市，是首次有外國新冠治療藥物獲批。北京大學經濟學院教授曹和平認為，中國正觀望歐美應對疫情的政策是否有效，估計兩會會討論放開尺度，今年底有機會完全放開清零政策。 曹和平提到，數字經濟創造的就業崗位遠大於傳統經濟，內地就業問題不大。雙循環政策尤其是內循環，對經濟支持力度亦很大。

【NFT】易緯集團夥拍雜誌《車主》推NFT及綫上遊戲供讀者參與 攻元宇宙及web3.0市場【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱