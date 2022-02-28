【烏克蘭戰爭】俄前高官揭 普京目標3月2日宣布勝利

俄羅斯軍正加緊包圍烏克蘭首都基輔，俄羅斯總統普京據報不滿俄軍今次軍事行動的速度及效率。俄羅斯前副外長接受外媒訪問，指普京原定目標是在本周三（3月2日）宣布勝利，相信俄烏未來兩日戰局勢必成為關鍵。

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俄羅斯前副外長費多羅夫（Andrei Fedorov）周日（27日）接受半島電視台訪問，指普京（Vladimir Putin）最初下令要在3月2日前取勝及完成軍事行動。

費多羅夫指俄軍攻打烏克蘭固然不會獲得烏克蘭民眾歡迎，但烏克蘭的抵抗和西方制裁力度較俄羅斯在開戰前所預測的更強。

他又表示俄羅斯一直自詡為偉大國家，並有信心可靠天然氣與石油供應使西方怯於制裁俄羅斯。但現實卻反映西方制裁為俄羅斯處境帶來很多問題。

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費多羅夫稱對周一（28日）的俄烏會晤抱有希望，表示兩國都準備好在無先決條件的情況下會談。

雖然費多羅夫對俄烏會晤有期望，但根據國際文傳通訊社（Interfax）周一報道，俄軍已經戰局烏克蘭東北部兩個小城市及一座核電站。俄羅斯國防部也表明俄軍正向烏克蘭首都推進，呼籲烏克蘭平民離開基輔。

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責任編輯：鄭錦玲