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【全城抗疫】李嘉誠基金會向惜食堂捐贈400萬元 應急補貼外購食材及飯餐

理財智慧 19:55 2022/02/28

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第五波疫情持續肆虐，確診人數屢創新高。本地食物回收及援助組織「惜食堂」，受疫情影響導致負責膳食人手突然驟減，加上安全起見，恆常回收剩食運作基本已停止。李嘉誠基金會有見及此，宣布即時向惜食堂資助400萬港元，應急補貼外購食材及飯餐，以維持原有服務至四月底。

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據了解，惜食堂在疫情爆發前，每周提供約80,000份免費飯餐服務；疫情期間，惜食堂每周仍需為長者和基層人士，提供55,000份免費飯餐服務。

惜食堂創辦人董愛麗，表示衷心感謝李嘉誠的慷慨幫助：「李嘉誠先生一直以來都十分支持惜食堂的慈善工作，並多次在惜食堂有需要時及時伸出援手。這次受疫情影響，李先生的幫助，令惜食堂渡過疫情難關，繼續為基層及有需要人士免費提供飯餐。」

【延伸閱讀】【全城抗疫】李嘉誠基金會再加碼1000萬元 共5000萬元支援抗疫 非染疫病人轉介私院程序開始運作

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李嘉誠基金會主席李嘉誠，亦感謝惜食堂在疫情難關中體貼長者和基層人士所需，每一分力和每一分情在這挑戰中均十分重要，他希望大家在難關中保持身心健康。李嘉誠基金會亦感謝大家謹守崗位，努力抗疫。

李嘉誠基金會近日宣布資助5,000萬港元，以支援五所私家醫院接收公立醫院非染疫病人。基金會透露此計劃現已擴至接收在公立醫院已預約治療的腸癌病人，以及涵蓋一些癌症病人放射治療服務。

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責任編輯：嚴浩文

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