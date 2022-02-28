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【烏克蘭】俄烏戰爭持續　烏克蘭企業應如何部署？

科技 19:16 2022/02/28

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烏克蘭企業也正為當地員工提供不同支援，如資金援助及消息提供等，盼能為當地的員工解決燃眉之急。 （法新社資料圖片）

自俄羅斯向烏克蘭宣戰起，各國正熱切關注烏克蘭局勢，紛紛推出不同援助烏克蘭的政策。而烏克蘭企業也正為當地員工提供不同支援，如資金援助及消息提供等，盼能為當地的員工解決燃眉之急。 

【烏克蘭】烏克蘭政府開Telegram頻道　成立志願者IT軍團對抗俄羅斯

據外媒《Tech Crunch》報道，現正有不少全球性的初創企業，如文法檢查軟件Grammarly、AI（人工智能）數據管理平台People AI、語言學習應用程式和電子學習平台Preply和建策設備公司AJAX等，正為當地的員工和企業分部提供經濟和營運支援。 

消息指，上述初創企業的創辦人主要向烏克蘭當地和鄰國員工提供資金援助，給予足的資金讓他們離開受戰爭波及的地區。另外，創辦人之間更建立通訊群組，透過WhatsApp分享各個企業間的行動方案，期望能透過群組獲得實用的資訊，如避難所和救護中心資訊等，分享給烏克蘭當地或鄰近地區的員工。

另外，亦有企業透過刪除客戶於烏克蘭服務器中的個人資料，以保障其個人私隱。美國網絡基礎設施和網絡安全公司Cloudflare行政總裁Matthew Prince表示，已刪除所有烏克蘭客戶的加密資料，此舉旨在保護客戶數據，以防止該企於2016年在基輔開設的數據中心受到威脅。

【烏克蘭】FB、IG刪除40個虛假賬戶　涉散播虛假俄烏戰事消息

【烏克蘭】烏克蘭Google地圖使用率急升 　查看俄軍入侵路線或是暴露烏克蘭人行蹤？

責任編輯：文睿

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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