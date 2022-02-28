【烏克蘭】俄烏戰爭持續　烏克蘭企業應如何部署？

▲ 烏克蘭企業也正為當地員工提供不同支援，如資金援助及消息提供等，盼能為當地的員工解決燃眉之急。 （法新社資料圖片）

自俄羅斯向烏克蘭宣戰起，各國正熱切關注烏克蘭局勢，紛紛推出不同援助烏克蘭的政策。而烏克蘭企業也正為當地員工提供不同支援，如資金援助及消息提供等，盼能為當地的員工解決燃眉之急。

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據外媒《Tech Crunch》報道，現正有不少全球性的初創企業，如文法檢查軟件Grammarly、AI（人工智能）數據管理平台People AI、語言學習應用程式和電子學習平台Preply和建策設備公司AJAX等，正為當地的員工和企業分部提供經濟和營運支援。

消息指，上述初創企業的創辦人主要向烏克蘭當地和鄰國員工提供資金援助，給予足的資金讓他們離開受戰爭波及的地區。另外，創辦人之間更建立通訊群組，透過WhatsApp分享各個企業間的行動方案，期望能透過群組獲得實用的資訊，如避難所和救護中心資訊等，分享給烏克蘭當地或鄰近地區的員工。

另外，亦有企業透過刪除客戶於烏克蘭服務器中的個人資料，以保障其個人私隱。美國網絡基礎設施和網絡安全公司Cloudflare行政總裁Matthew Prince表示，已刪除所有烏克蘭客戶的加密資料，此舉旨在保護客戶數據，以防止該企於2016年在基輔開設的數據中心受到威脅。

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責任編輯：文睿

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