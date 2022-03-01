【疫苗通行證】生意額再跌1成　文具商戶：學生提早放暑假等於銷售迎寒冬

▲ 有零售商戶負責人稱，近幾日商場人流明顯大跌至少5成，更有不少市民只是經過而非購物。（資料圖片）

疫苗通行證自24日實施以來剛度過首個周末，有零售商戶負責人稱，近幾日商場人流明顯大跌至少5成，更有不少市民只是經過而非購物。

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商場內餐飲及零售業均受影響

位於恆安商場的冠軍體育用品，其負責人吳先生稱，過去幾日商場人流明顯大跌至少5成，更有不少市民只是經過而非購物，一日的生意額只有約100元。疫情前銷售最佳的產品是球拍及藍球，惟現在只偶有顧客購買跳繩用品及乒乓球等家中可用的體育產品。

他大嘆，本來希望可遭納入六輪「防疫抗疫基金」，現在卻甚麼津貼也沒有，生意根本難以經營下去。他又指出，商場內餐飲及零售業均大受影響，「近日生意最好是藥房，大家都一窩蜂買藥，連中藥店都多人光顧」。

租金方面，吳則表示領展回覆稱計劃對旗下租戶增加支援，正商討減租、分期交租等方案，他希望屆時能有一定幫助。

家電商戶未有大受影響 家用理髮用品銷量大增

1+1文具禮品及玩具負責人林先生同樣反映，「疫苗通行證」實施後生意額已再跌1成。他表示，商場人流減少，加上本來學生仍需上課可有一定生意，惟現在提早放暑假，生意直接迎寒冬。

林續稱，「現時除了等亦沒有任何辦法」，人手方面已降低至每間店只維持1名員工當值，比往日4-5名員工人數大減。

不過，銷售家電的商戶則似乎未有大受影響。ahaa店舖經理梁先生表示，「疫苗通行證」實施後商場店舖生意及人流與往日相若，惟網店生意明顯大增。

梁解釋，商場店舖的顧客多為區內客，故生意未受太大打擊，亦為預料中之事。反而受疫情及處所關閉影響，近日的快速測試套裝及家用理髮用品銷量大增。

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記者：李智美