【業績｜濠賭】澳博跌4%創逾5年低　去年EBITDA虧損收窄至16億元、不派息

▲ 【業績｜濠賭】澳博去年EBITDA虧損16億元 不派息

澳博控股 （00880） 連續兩年虧損，去年經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）虧損15.8億元，較2020年虧損收窄24%。以列帳業績計，澳博去年列帳虧損41.4億元，按年擴大37%。澳博續不派息。

澳博反覆下探，現跌4%，報4.22元，創2016年11月新低。

澳博去年博彩淨收益回升31.5%至96.1億元，但只及2019年29%，未計佣金及獎勵下，澳博貴賓廳收益跌33%至13.6億元、中場收益增45%至84.7億元。

澳博去年酒店、餐飲、零售、租賃及其他收入就增65%至5.9億元，恢復至2019年56%。

澳博上葡京、新葡京齊錄EBITDA虧損 衛星場轉賺

澳博總投資390億元的路氹項目「上葡京」去年7月30日開業，去年毛收益3.7億元，包括博彩毛收益2億元及非博彩收益1.7億港元。項目上年度錄得經調整開業前開支10.27億元，令項目經調整物業EBITDA虧損4.23億元。

澳博另一主力項目「新葡京」去年毛收益為23.2億元，包括博彩毛收益21.5億元及非博彩收益1.7億元，項目調整物業EBITDA虧損5.2億元，較2020年收窄48%。

澳博其他自營項目去年EBITDA虧損按年收窄29%至4.9億元，14個由第三者推廣的衛星娛樂場就EBITDA轉賺1.06億元，2020年同期虧5900萬元。

澳博未在業績公告交代集團對最新澳門博彩法修訂、中介人監管的看法。

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