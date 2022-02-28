【人民幣定期存款】人民幣定存最高13.88厘 3大小行鬥搶存

▲ 3月開局，3間大小銀行已鬥搶人民幣定期存款息。

未踏入3月，3間大小行已出擊搶息。搶閘出招是集友，剛把7天人民幣定期存款享年息12.5厘，原本於今天(2月28日)截止，剛順延至3月底。其門檻為等值5萬港元，如以上限500萬港元計，追息族7天速賺利息逾1.1萬元。同樣，建行亞洲全面調升短中長息，目前最高息是半年期、勁升0.15厘；1年也加0.1厘，兩存期的新息率齊報2.6厘。至於花旗亦把3個月及半年享1厘特惠息、延至3月12日。此外，人民幣滙價連日走強，幸而人幣定期存款的破頂息仍保持，一改過往滙強息弱、港銀因滙價轉強而爭相掉頭劈定存息。

綜合分析指，強美元下人民幣仍偏強的主因有2，包括：1、外電指，俄羅斯布局入侵烏克蘭前後，已減持歐元及美元，改持人民幣資產，冀規避西方制裁。2、人幣息差優勢持續，畢竟市場憧憬聯儲局於3月17日議息鬆手，由加0.5厘改為只上調0.25厘，令中美息差距離收窄，人幣相對仍是高息貨幣，變相發揮避險貨幣作用。

另方面，比併短中長息，目前7天年息呈雙冠，南商及富邦的短存息齊為13.88厘。至於1個月期及3個月期，皆以富邦居首，分別為1個月年息是5厘、3個月為2.8厘。半年以集友及富邦同是2.8厘而奪冠，1年則以華僑永亨的2.88厘稱霸。上周五(25日)在岸價兌美元在亞洲收盤6.312，創約4年新高；今天續升、收報6.3111。

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花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，人民幣走強，主要是受惠內地的龐大貿易盈餘、以及海外直接投資的資金流入。但該行暫維持人民幣於3個月內料見6.4、半年及1年為6.5、長期目標5.6。

恒生(00011)首席市場策略員温灼培今午對媒體說，人民幣可看高一綫的主因有3，首先、俄烏亂局下，日圓並未大升，相反人民幣卻不斷走高，反映避險游資泊在人民幣。再者，內地10年期國債的孳息率約為2.8厘，反觀美國10年債息再未突破兩厘。第3、何況內地的通脹威脅不大，致令避險熱錢湧入相對穩定的人幣。

華僑銀行經濟師謝棟銘認為，烏克蘭危機後，市料俄國增持人民幣資產，而人幣變避險貨幣，短期續支撐滙價高企。市場亦關注內地會否再減息，相信基準利率的走勢，或許將取決於兩大變數，包括房地產市場的發展、以及外需的變化。眼下對樓市的脆弱情緒，意味短期內中央依然有寬鬆空間。

謝棟銘補充，人民幣走強，先前因新春效應，市場對人幣的需求保持強勁，內地銀行於1月份代客淨結滙高達352億美元；如今受地緣政局影響。展望短期走向，華僑永亨預期未來兩周，人民幣的高低位介乎6.31到6.37。

另方面，金管局剛公布1月份人民幣資金池，按月驟升18.2%、至突破萬億元(人民幣，下同)，實數為10,959億元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

