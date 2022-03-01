▲ 【烏克蘭戰爭】大摩：俄烏事件及加息預期未改牛市格局 股市調整後投資機會就出現

烏克蘭局勢持續緊張，但市場相信美國3月加息已無懸念。摩根士丹利亞洲私人財富管理銷售及業務部董事總經理陳子釗接受本報專訪時認為，雖然大市受俄烏事件及加息預期等因素困擾，但目前環球股市正處於牛市中期，短期的市場事件將加速中期調整的見底速度，相信調整過後就會有投資機會出現。

美國不是一個超級加息周期

聯儲局將於3月啟動是次加息周期，陳子釗接受本報專訪時表示，預期儲局今年會加息6次，明年加息4次，每次加0.25厘，意味美息會升至2.5厘，仍處於一個合理水平，並不是一個超級加息周期，而且與通脹比較，實際利率仍是負數，所以「只要加息幅度不是好誇張，對投資環境的影響不大」。

他指，加息首兩次一般不會影響股市，盡管大市短綫在俄烏事件、疫情升溫等多項不明朗因素左右下，走勢稍為偏弱，風險胃納略為下降，但加息環境下股票表現優於債券，故不改環球股市牛市看法，「牛市中期一般會出現調整，通常大市出現明顯調整後，便會重展升浪。」

陳子釗透露，近期超高淨值資產客戶增持保本資產，或為資產進行對冲，並開始為中長綫投資作出部署，他們均認為，當3月後息口走向明朗化後，便會準備伺機入市。「他們認同全年股市走勢向上，只是未決定何時入場，所以將目光放在4月後的重新開關主題上。」

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