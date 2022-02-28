▲ 【紀律行動】聯交所批評花樣年、彩生活未有遵守業務劃分計劃等 兩高層涉違《上市規則》（花樣年網站截圖）

聯交所對花樣年 （01777） 及彩生活 （01778） 、同任兩間公司主席的潘軍及彩生活前活前執行董事及行政總裁唐學斌採取紀律行動。花樣年被指在2014年分拆彩生活時，兩家公司均預期會從事物業管理業務，所以立了不競爭契據（契據）及業務劃分計劃（計劃），以消除潛在競爭及清晰劃分業務，但兩問公司違反契據，花樣年違反《企業管治守則》，而彩生活則違反《上市規則》及《企業管治守則》。

聯交所稱，潘軍及唐學斌同為管理團隊成員，但未有確保花樣年及彩生活就遵守契據及計劃維持充足及有效的內部監控措施。他們的行為導致彩生活在相關年報的披露資料不準確，違反《上市規則》及其《董事承諾》。

聯交所指定，潘軍於 90 天內完成 17 小時有關監管及法律議題的培訓 （培訓），當中包括以下內容各 3 小時：（i） 董事職責；（ii）《企業管治守則》；及（iii）聯交 所《上市規則》第 2.13 條的規定。唐學斌同日後若要再獲委任為上市公司的董事，先決條件是完成培訓。

花樣年曾承諾不會從事「住宅社區」物管業務

花樣年曾承諾1）不會從事任何涉及針對「住宅社區」的物業管理服務的業務；2）若參與或收購「住宅社區」物業管理的公司，應向彩生活提供其擁有的所有資料，讓彩生活能評估有關項目或新商機的價值； 3）將盡其最大努力提供彩生活獨立非執行董事就契據的執行情況進行年審的所有必要資料；及4）於彩生活年報內就遵守契據作出年度聲明。

彩生活則需於其年報中披露花樣年的年度聲明。其獨立非執行董事須審閱花樣年遵守契據的情況，並於彩生活年報中披露其對花樣年遵守及執行契據的情況的年度審閱結果。

花樣年實際上未將部分項目交予彩生活進行評估

然而，花樣年自2015 年 1 月起透過附屬公司參與30個分類為「純住宅社區／住宅社區」的項目的管理，當中四個項目與花樣年集團自 2017 年 9 月起發展的「住宅社區」 的物業管理有關。花樣年集團並未將有關項目交予彩生活進行評估；及彩生活於 2015 年 6 月、2018 年 2 月及 2019 年 3 月收購了三家管理「純商業物業」 的目標公司的股權，而彩生活並未出售或評估出售該等管理合約。

花樣年被指未有就促使其遵守契據條款維持並實施有效及充足的內部監控措施，違反 《企業管治守則》守則條文。彩生活被指，未有就促使其遵守計劃維持及實施有效及充足的內部監控措施。

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記者：李哲毅