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【俄烏衝突】繼踢出SWIFT作制裁　烏克蘭籲交易所凍結俄羅斯加密帳戶　幣安：暫無打算

環球政經 20:08 2022/02/28

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歐盟與美國等西方國家昨日（27日）發表聯合聲明，宣布禁止俄羅斯主要銀行使用SWIFT國際結算系統後，俄羅斯盧布隨即暴跌。烏克蘭副總理奧多羅夫（Mykhailo Fedorov）同日在推特（Twitter）呼籲，希望加密貨幣交易所凍結俄羅斯和白俄羅斯用戶的帳戶。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

當西方國家宣布將俄羅斯踢出SWIFT後，有評論認為此舉無疑加大了俄國內尋找其他方式轉移財富的壓力，而加密貨幣則被視為其中一個選項。奧多羅夫在推特上發文稱，希望所有主要的加密貨幣交易所封鎖俄羅斯用戶，他強調：「不僅要封鎖與俄羅斯和白俄羅斯政客有關的地址，亦要普通用戶同樣要封鎖。」

在全球交易量數一數二的加密貨幣交易所幣安（Binanc）表示，他們不打算「單方面」凍結俄羅斯的用戶帳戶，同時解釋這個行動「與加密貨幣存在的原因背道而馳」。不過幣安在聲明中亦暗示指出：「（我們）正在採取必要措施，確保對那些受到製裁的人採取行動，同時盡量減少對無辜用戶的影響。」

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另外，世界上最大的交易所之一Kraken的CEO Jesse Powell亦回應指，在非法律要求，他們就不能單方面採取封鎖俄羅斯用戶的行動，但他補充說，俄羅斯用戶應該意識到這樣的命令「可能是迫在眉睫」。

但亦有加密交易所響應奧多羅夫的請求，DMarket在Twitter稱，雖然俄羅斯用戶的資產仍在其賬戶中，但他們的訪問權限已受到限制。

俄羅斯盧布跌至歷史新低，引發對該國銀行擠兌的擔憂。與此同時，自2月26日烏克蘭官方推特賬號發布呼籲支持以來，已向烏克蘭政府捐贈了超過1000萬美元的比特幣、以太幣和穩定幣。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 陳楚琨

制裁 經濟 白俄羅斯 烏克蘭 歐盟 俄羅斯 俄羅斯盧布 Twitter 比特幣 美國

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