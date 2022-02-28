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【數位廣告】2021年全球數位廣告投放金額創新高 Facebook繼續蟬聯榜首

理財智慧 21:04 2022/02/28

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根據網路媒體分析Kepios數據顯示，全球約46.2億社群網站用戶，佔全球人口 58.4%，而單是2021一年就有4.24億用戶加入社群或通訊網站，用戶增加同時帶動了數位廣告業務發展，全球廣告支出在2021年大幅成長到 7 千億美元，而數位廣告達4,420億美元，占整體廣告總額62%。

【俄烏局勢】俄央行大幅加息至20% 以應對盧布貶值【下一頁

同場加映︰【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

在疫情推動下，原本就有龐大用戶的 Alphabet（Google 與 YouTube 母公司）、Meta（Facebook 與 IG 母公司）兩家公司，2021年收入更爆炸性成長，以廣告收入為主的 Facebook（98%）與 Alphabet（81%）就占全球 7 千億美元廣告市場 30% 左右，數位廣告更吃下超過一半廣告量，繼續蟬聯全球廣告平台一、二名。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

目前數據顯示，Facebook每月活躍用戶有29億人、IG每月活躍用戶則有13億人。而Google搜尋活躍用戶則有40億左右，YouTube用戶有25.5億。有專家推斷即使Alphabet跟Meta主要廣告業務增長之後可能放緩（如 Facebook 18 年來首見活躍用戶下降），但其影響力可能會一直持續。

【職場熱話】夫妻同時WFH 人妻經常批評老公工作及下屬 老公：不如你做埋我份工【下一頁

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記者：鄭日棱

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