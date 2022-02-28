▲ 【業績｜太陽能股】信義光能去年盈利增8% 末期息少4成至0.1港元

信義系今日齊發布業績，當中恒指藍籌股信義光能 （00968） 公布，去年盈利按年增8%至49.2億元，期內收入增30%至160.6億元。因應期內信義光能已發行股數增加，每股基本盈利只升0.5%至55.65港仙。信義光能宣派每股末期息10港仙，按年少41%，全年每股派息就增6%至27港仙。

以業務分類計，信義光能太陽能玻璃銷售業務收入增30%至130億元；太陽能發電場業務增28%至29.7億元；新增開採硅砂的礦產品銷售業務則貢獻7154萬元。

以地區分布，中國大陸佔信義光能79%收入，亞洲其他地區、北美及歐洲分別佔咗15%、5%，與前一年度相若。

信義光能：去年原材料成本大增 行業產能推低太陽能玻璃價格

信義光能指，太陽能組件的重要材料--多晶硅價格去年大幅上漲，銀、鋁等輔助材料也轉貴，連同去年第4季中國煤炭短缺導致的限電引致的限產，高昂系統成本及供應鏈瓶頸擾亂部分光伏項目的投資計劃及建設進度。

信義光能表示，四條日熔量各為1,000噸的新太陽能玻璃生產線去年投運，而且薄片玻璃及大尺寸玻璃的銷售比例亦有所增加，令收入、盈利保持增長。

不過，行業供應增加下，主流太陽能玻璃產品（3.2毫米）於2021年年底的價格較年初低約39.3%，年均價格比去年低10.5%。信義光能期內整體毛利率跌6.5百分點至47%。

信義光能：今年再增8條太陽能玻璃生產線 較去年倍增

展望今年，信義光能認為，全球減碳可推動太陽能使用，部分去年延遲的需求將逐步體現，惟太陽能玻璃總產能繼2021年大幅增長後，預計今年仍會有大量新產能加入市場，會更主力續發展薄片玻璃和大尺寸玻璃市場。

公司產能方面，信義光能預計，今年可新增8條日熔量各為1,000噸的新太陽能玻璃生產線，另外目前正在冷修的兩條日熔量各為900噸的生產線，預計將於第二季度恢復運作。

信義光能表示，另籌建十條新太陽能玻璃生產線，8條日熔量各1000噸、兩條日熔量1200噸，但投產時期未定。

太陽能發電場業務方面，信義光能預計年度裝機目標定為720兆瓦。集團年度資本支出料達49.4億元，而去年的已訂約但未產生的資本承擔為32億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：

【業績│太陽能股】信義能源去年純利增長34% 末期息升18%至10仙

信義系業績有得炒？速睇信義玻璃868 vs 信義光能968 vs 信義能源3868怎比較