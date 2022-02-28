【虛擬銀行優惠】ZA Bank推出「#StaySafe2.0抗疫優惠」提供4大優惠

ZA Bank今日（28日）宣布，推出#StaySafe2.0抗疫優惠，透過數碼化體驗與用戶同心抗疫，為用戶加油打氣。

ZA Bank 行政總裁許洛聖（Rockson）表示，ZA Bank 團隊一直密切留意用戶需要，亦深明疫下大家的煩惱各有不同。因此，透過 #StaySafe2.0 將對用戶的期盼化為行動，哪怕舉措僅能略盡綿力，仍希望能讓用戶鬆一口氣安心抗疫。

本輪優惠提供4大抗疫需要：

居家娛樂：由即日起至 5 月 31 日，用戶憑 ZA Card 到指定串流平台與外賣平台連續繳付訂閱服務 3 個月，首月即享高達半價現金回贈。合資格平台包括：Netflix、Viu、MOOV、Spotify、戶戶送 Plus 及 pandapro，讓用戶居家抗疫也能賺取回贈。

提早出糧：由即日起至 3 月 27 日，從事受疫情影響行業的用戶成功申請「出糧 FastPass」，可提早 7 日預支月薪，並享頭 30 日免息。優惠的指定行業包括：零售、餐飲、酒店、物業管理、保安、物流、速遞、倉庫及建造業，協助打工仔靈活調配資金，從容應對不時之需。

營商支援：由即日起至 3 月 27 日，中小企老闆憑貸款優惠碼「SPEEDY」申請 ZA Bank 私人分期貸款除了會獲得特快批核，最快 1 日就能獲得最終審批結果，還可以獲得 9 折貸款優惠券，令資金週轉難題迎刃而解。

測試套裝：用戶於 3 月 11 日或之前憑優惠碼「STAYSAFE」經 ZA Bank App 以年繳方式投保任何保險產品並且保費滿 600元，即可免費獲得總值 336元 的 DEEPBLUE 快速抗原測試套裝 2 份。套裝將直接寄送至投保人的住宅地址，助用戶安心抗疫。

ZA Bank 曾於本地出現第五波疫情時迅速推出居家抗疫優惠，用戶憑開戶邀請碼「STAYSAFE」成功開戶後，於指定外賣平台消費可享現金回贈。

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責任編輯：羅浩濂