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【俄烏局勢】俄央行大幅加息至20% 以應對盧布貶值

股樓投資 19:27 2022/02/28

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俄羅斯央行周一（28日）宣布將該國的主要利率從9.5%提高一倍以上至20%，此舉是由於其貨幣盧布在西方國家實施一系列制裁後大幅貶值。

俄羅斯央行表示，經濟外部環境發生巨大變化，加息將確保存款利率的吸引力，以彌補匯率貶值和通脹風險增加，有助於維持金融和物價穩定，保障公民存款，宣布將利率將從9.5%升至本世紀最高的20%，並表示已準備好採取進一步調整利率。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

另外，央行和財政部命令俄羅斯企業須出售80%外匯收入。當局還下令停止外國人拋售俄羅斯證券以及暫停證券商的沽空操作。央行亦於周一恢復在國內市場購買黃金，以確保金融穩定。

上周未，美國、歐盟和加拿大同意切斷俄羅斯主要銀行與SWIFT國際結算系統交易，該系統連接了200多個國家和地區的近1.1萬家銀行和金融機構，導致盧布跌至紀錄低位。央行宣佈加息後跌幅收窄，美元兌盧布最新報95.78。

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責任編輯：黃苑筠

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制裁 黃金 俄羅斯 俄羅斯盧布 通脹 金融 沽空 銀行 美元 金融機構

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