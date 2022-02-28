【烏克蘭戰爭】英國加強對俄經濟制裁 針對俄羅斯央行

俄羅斯上周對烏克蘭採取軍事行動後，多國宣布制裁俄羅斯。英國周一（28日）宣布進一步經濟制裁俄羅斯，是次制裁重點針對俄羅斯央行及主要金融機構。英國政府表示將採取一切措施，禁止所有英國國民和俄羅斯進行交易。英國財相辛偉誠表示，措施反映英國對俄羅斯實施嚴厲經濟制裁的決心。

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英國周一發表聲明表示，禁止英國實體與俄羅斯央行、財政部及俄羅斯國家財富基金進行金融交易，措施即時生效。英國政府同時表示，將禁止指定銀行透過英國或以英鎊進行結算。

英媒《衛報》指英國是次加大制裁力度，旨在阻止俄羅斯央行動用其6,300億美元（ 約4.9萬億港元）外匯儲備破壞盟友制裁。英國同時加強對俄羅斯的貿易限制，阻止俄羅斯公司在英國發行可轉讓證券或貨幣市場證券（money market instruments）。

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英國政府稱是與美國及歐盟共同採取行動，本周內將會公布更多細節。辛偉誠（Rishi Sunak）表示，措施顯示英國對俄羅斯實施嚴厲經濟制裁的決心。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）指，英倫銀行將繼續採取一切必要行動，支持政府制裁俄羅斯。

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責任編輯：李俊儀