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【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平

股樓投資 17:50 2022/02/28

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疫情下議價空間增加，繼續有上車客在疫情下「執平貨」入市。荃灣中心剛有兩房單位以398萬元售出，業主換樓沽貨，若承造九成按揭，單位首期不用40萬元。

中原地產黃德純表示，成交單位為荃灣中心3座（杭州樓）中層D室，實用面積324平方呎，兩房間隔，今年1月叫價450萬元。業主眼見疫情嚴重，單位裝修較舊，近日降價至430萬元，新近經買家議價後，最終以398萬元沽出，折合實用呎價12,284元，減幅逾11%。

黃德純表示，買家為上車客，見單位銀碼細，迅速拍板承接。若只以樓價計，上述單位可承造最高九成按揭，首期39.8萬元，以30年還款期及2.5厘息率計，每月供款14,769元。原業主於2008年8月以119萬元買入單位，自住逾13年決定換樓，因早年買入價平，故願以較平的價錢沽售，帳面仍獲利279萬元或2.3倍。

【有相睇】疫情失控無阻自住客入市 康強苑單位闊絡實用望景開揚 即以綠表價560萬承接【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 荃灣中心 荃灣 中原地產

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