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市傳新冠肺炎患者難買保險   10Life研究：輕症康復後1個月可投保  投保人應點保障自己?

理財智慧 17:54 2022/02/28

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疫情愈來愈嚴峻，確診人士幾何式增加。市場傳言新冠肺炎（Covid-19）康復者會被保險公司拒絕批核保險申請。保險比較平台10Life就這項問題深入研究並向多間保險公司作出查詢。

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

大部份大型保險公司表示，現時新冠肺炎輕症患者康復1個月後，保險公司會以標準條款核保，但重症患者即使康復後亦要提升核保條件。  

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10Life聯合創辦人及行政總裁倫沛然表示：「新冠肺炎康復者能否購買包括醫療保險等保險產品，近日成為一項社會議題。我們特意向多間保險公司作出書面查詢，得出結論是輕症康復者影響較輕微，大部份1個月後已經可以按標準條款核保。但重症康復者則可能會被保險公司施加較多附加條件才獲批出保單。」

 重症患者定義包括曾進入深切治療部或出現嚴重併發症，例如呼吸衰竭、急性呼吸困難綜合症、敗血症和敗血症性休克、血栓栓塞或多器官衰竭，包括對心臟、肝臟或腎臟的傷害。至於附加條件包括定義個別傷病為「投保前已存在的狀況」，不承保個別器官、增加保費，或拒絕批出保險。

【防疫抗疫基金】社署津助機構興趣班導師補助金計劃明起接受申請 5月31日截止，詳見【下一頁

倫沛然續指，他們了解到新冠肺炎重症康復者，在往後投保包括自願醫保等醫療保險計劃時，大部份保險公司會作出特別評估，了解其臨床表現。現時有個別保險公司在批核保險申請時，亦會特意查問投保人新冠肺炎病史，包括過去3個月有沒有對新冠病毒呈陽性反應。


他指：「由於疫情仍在急速發展及屆嚴峻階段，香港人健康風險非常高，我們呼籲大眾若果有需要買醫療或其他類型保險產品時，應向持牌中介人查詢保險公司最新核保指引，避免往後出現不保事項甚至被拒保。」 

 

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記者：陳詠妍

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