【大行報告】晨星：現時是「加倉」阿里巴巴好時機　料阿里整個財年收入增20%、目標價維持182元

▲ 晨星：現時是「加倉」阿里巴巴好時機 料阿里整個財年收入增20%、目標價維持182元

阿里巴巴 （09988） 早前公布12月份的季度業績，晨星發表報告指，相信現時阿里的股價和市值正被低估。隨著經濟復蘇以及阿里減少對商家的資助，預計截至今年3月底，阿里整個財年的收入增長為20%，2023財年收入增長達21%。因此，該行認為，目前是很好的加倉機會，維持對阿里巴巴的目標價182港元（美股為每股188美元）。

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晨星表示，目前市場憂慮監管再度收緊，以及有更多與共同富裕有關的措施出台，預計這些訊息會持續在近期影響投資者的情緒。另一方面，阿里巴巴旗下新業務的盈利能力在提升，如社區電商品牌「淘菜菜」、淘寶特價版等，有助促進本地消費業務，並提升中國消費者的消費情緒和信心。

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另外，網易 （09999） 日前亦公布業績，晨星表示，網易第四季的業績，顯示其在知名視頻遊戲的特許經營方面，有競爭優勢，旗下提供的高質量遊戲，亦能夠提升財務表現。不過，因遊戲版號審批的不確定性仍然存在，因此決定維持對網易目標216港元，並認為該股股價被市場低估。

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