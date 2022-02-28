【加拿大定期存款】加元定存高息王享12厘 花旗料周三加息0.25厘

加拿大將於本周三(3月2日)議息，大行花旗料加央行將首次加息，之後每季都加一次，累計合共上調1.25厘。而受惠油價飛升及憧憬加息，中資專家料將刺激加元今年挑戰1.22高位，敍造加元定期存款頓變有升有息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，基本預測是加拿大於3月首次加息。且繼續認為，後續加息可能是漸進的，在4月、6月、7月和10月每季加息0.25厘。談及滙價，廖嘉豪預期，加元於3個月內料見1.26，未來半年到1年為1.3，長期目標為1.2。

油價升憧憬加息 專家料加元挑戰1.22

光大證券國際外滙策略師黃俊能對加元的後市較樂觀，預期加元今年的高低位介乎1.22到1.3，年底目標價為1.25。

此外，加元定期存款高息選擇多，中銀香港(02388)、集友、南商及富邦的7天短存皆有10厘，滙豐(HSBC)更達11厘；惟不及恒生(00011)的12厘。至於1個月年息以花旗的2.5厘膺高息王，而招商永隆今年更把1年長息累加至0.8厘。

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黃俊能續說，加拿大於1月份的勞動數據意外回軟，失業率從去年12月的6%、推高至6.5%，同時亦打亂加央行加息的步伐。巿場原先認為加央行於1月的議息會議上加息0.25厘，但由於勞動巿場的失業人數遠高於早前預估，所以在衡量經濟評估後，央行最終懸崖勒馬，暫停加息。

惟黃俊能補充，加國失業率回升只屬暫時性，因為佔加拿大人口最多的安大略省，已宣布於1月31日開始分階段放寬防疫措施，意味經濟活動逐漸回復正常，故此失業率將會再次回落。加上通脹持續高企，12月消費者物價指數創自1991年以來新高，同時亦是連續9個月超過央行的目標水平，加拿大央行行長麥克勒姆亦已強調，鑑於不確定通脹何時回落，所以央行需加息應對。

黃俊能預期，加央行將自3月開展其加息周期，及於今年4月、6月及10月，總共加息4次，每次加0.25厘，合共加1厘。短期操作方面，華僑永亨指，俄羅斯入侵烏克蘭後，油價衝破100美元大關，利好加元，料未來兩周加元兌美元的上落區間在1.25 到1.31；兌港元的阻力位在5.96、支持位為 6.27。那邊廂，外電指，油價今午曾抽高5%，高盛把布蘭特期油價格預測上調至115美元。

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特約記者:曾桂芬

責任編輯:李勝君

